https://sputnikarabic.ae/20221022/إيران-تؤكد-قدرتها-على-إنتاج-الصواريخ-بالمدى-المطلوب-للدفاع-عن-بلادها-1069356685.html

طهران تؤكد قدرتها على إنتاج الصواريخ بالمدى المطلوب للدفاع عن بلادها

طهران تؤكد قدرتها على إنتاج الصواريخ بالمدى المطلوب للدفاع عن بلادها

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، اليوم السبت، إن بلاده قادرة بسهولة على تصنيع الصواريخ بالمدى المطلوب للدفاع عن إيران. 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T18:13+0000

2022-10-22T18:13+0000

2022-10-22T18:14+0000

إيران

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن آشتياني "أن وزارة الدفاع الإيرانية لن تدخر جهدا في حماية الشعب الإيراني وستعبر حدود المعرفة للدفاع عنه، والتقدم الدفاعي في الحقيقة يشير إلى التقدم العلمي للبلاد".وأكد القائد العسكري الإيراني أن تطوير الصناعة العسكرية والدفاعية في بلاده يتماشى مع حصول المعرفة والتقنيات الحديثة في العالم، مشيرا إلى أن الصناعات المختلفة تتعاون بعضها مع بعض في إنتاج الصواريخ والذخائر الموجهة.ولفت العميد رضا آشتياني إلى أن "إنتاج المنتجات الاستراتيجية مثل أنواع الذخائر والصواريخ الذكية الإيرانية هو قمة التقدم والتعاون بين المنظمات وقوة الإدارة المتكاملة والقوية في الاستفادة من المجموعات التي تعتمد على المعرفة والخبرة".وشدد وزير الدفاع الإيراني على أنه رغم الحظر الظالم على بلاده، فإن الصناعة الدفاعية الإيرانية كانت فعالة ومؤثرة جدا في إنتاج القوة والسلطة والردع، واصفا بلاده بأنها من بين أفضل دول العالم في مجال الدفاع والتصنيع العسكري، كما أنها إحدى الدول التي لديها تكنولوجيا تصنيع الذخائر المختلفة الموجهة وصواريخ كروز.وذكر وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، أن بلاده اليوم من بين دول قليلة في العالم تعتمد على القدرات المحلية لإنتاج أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ الأكثر تقدما، ما يجعل أعداء إيران أكثر ندما على أي عدوان محتمل.وكان الجيش الإيراني أعلن، العام الماضي، إزاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الإيرانية "باور 373"، مؤكدا أنها تضاهي المنظومة الصاروخية الروسية "إس 400" أو أفضل منها.كما أعلن الجیش الإيراني دخول المنظومة إلی الخدمة في الدفاع الجوي الإيراني في مايو/ أيار الماضي، مؤكدا أنها قادرة علی الكشف عن 300 هدف في الوقت نفسه.وقال قائد قوة الدفاع الجوي للجیش الإيراني العمید علي رضا صباحي فرد، إن "منظومة "باور 373 " هي نتاج الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة خلال فترة العقوبات الجائرة المفروضة علی البلاد"، مضيفا أنه يمكن لهذه المنظومة "تحديد 300 هدف، وتتبّع 60 هدفًا والاشتباك مع 6 أهداف في ذات الوقت"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية (إسنا).

https://sputnikarabic.ae/20221021/القائد-العام-للجيش-الإيراني-يصرح-بأن-أمريكا-والكيان-الصهيوني-يحاولان-منع-تقدم-بلاده-1069317239.html

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