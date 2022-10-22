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https://sputnikarabic.ae/20221022/الرئيس-الصومالي-تكاتف-المواطنين-يمكنهم-من-تحقيق-إنجازات-عظيمة-1069354464.html
الرئيس الصومالي: تكاتف المواطنين يمكنهم من تحقيق إنجازات عظيمة
الرئيس الصومالي: تكاتف المواطنين يمكنهم من تحقيق إنجازات عظيمة
قال حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، إن تكاتف الشعب الصومالي سيمكنه من تحقيق نجاحات كبيرة في المستقبل. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال المرحلة الأولى من ميناء منطقة "غرعد" في محافظة "مدغ"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم السبت.ولفتت الوكالة إلى أن سعيد عبد الله دني، رئيس ولاية بونتلاند، رافق الرئيس الصومالي خلال الافتتاح، مشيرة إلى أن شيخ محمود، أكد أن ما يقوم به الناس في بونتلاند، يمثل جزءا من جهود التنمية للشعب الصومالي بأسره.وتابع: "السلام والوحدة هما أساس السلام وما نشهده في غرعد وبونتلاند، يؤكد أن العمل الجاد سيمكن الصوماليين من تحقيق إنجازات عظيمة في المستقبل، بينما يمثل الإرهاب أكبر معوق للاستقرار.وقال الرئيس الصومالي إن نجاح مشروع الميناء في منطقة "غرعد" سيعود بالنفع على جميع الصوماليين، مؤكدا على ضرورة مواصلة النضال للقضاء على الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.
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العالم العربي, الصومال
العالم العربي, الصومال

الرئيس الصومالي: تكاتف المواطنين يمكنهم من تحقيق إنجازات عظيمة

17:21 GMT 22.10.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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قال حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، إن تكاتف الشعب الصومالي سيمكنه من تحقيق نجاحات كبيرة في المستقبل.
جاء ذلك خلال المرحلة الأولى من ميناء منطقة "غرعد" في محافظة "مدغ"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم السبت.
ولفتت الوكالة إلى أن سعيد عبد الله دني، رئيس ولاية بونتلاند، رافق الرئيس الصومالي خلال الافتتاح، مشيرة إلى أن شيخ محمود، أكد أن ما يقوم به الناس في بونتلاند، يمثل جزءا من جهود التنمية للشعب الصومالي بأسره.
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وتابع: "السلام والوحدة هما أساس السلام وما نشهده في غرعد وبونتلاند، يؤكد أن العمل الجاد سيمكن الصوماليين من تحقيق إنجازات عظيمة في المستقبل، بينما يمثل الإرهاب أكبر معوق للاستقرار.
وقال الرئيس الصومالي إن نجاح مشروع الميناء في منطقة "غرعد" سيعود بالنفع على جميع الصوماليين، مؤكدا على ضرورة مواصلة النضال للقضاء على الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.
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