https://sputnikarabic.ae/20221022/الرئيس-الصومالي-تكاتف-المواطنين-يمكنهم-من-تحقيق-إنجازات-عظيمة-1069354464.html

الرئيس الصومالي: تكاتف المواطنين يمكنهم من تحقيق إنجازات عظيمة

الرئيس الصومالي: تكاتف المواطنين يمكنهم من تحقيق إنجازات عظيمة

قال حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، إن تكاتف الشعب الصومالي سيمكنه من تحقيق نجاحات كبيرة في المستقبل. 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T17:21+0000

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الصومال

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جاء ذلك خلال المرحلة الأولى من ميناء منطقة "غرعد" في محافظة "مدغ"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم السبت.ولفتت الوكالة إلى أن سعيد عبد الله دني، رئيس ولاية بونتلاند، رافق الرئيس الصومالي خلال الافتتاح، مشيرة إلى أن شيخ محمود، أكد أن ما يقوم به الناس في بونتلاند، يمثل جزءا من جهود التنمية للشعب الصومالي بأسره.وتابع: "السلام والوحدة هما أساس السلام وما نشهده في غرعد وبونتلاند، يؤكد أن العمل الجاد سيمكن الصوماليين من تحقيق إنجازات عظيمة في المستقبل، بينما يمثل الإرهاب أكبر معوق للاستقرار.وقال الرئيس الصومالي إن نجاح مشروع الميناء في منطقة "غرعد" سيعود بالنفع على جميع الصوماليين، مؤكدا على ضرورة مواصلة النضال للقضاء على الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.

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