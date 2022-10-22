https://sputnikarabic.ae/20221022/الرئيس-العراقي-يؤكد-على-أهمية-تحقيق-الأمن-والاستقرار--1069358413.html
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، على أهمية تعزيز أسس الأمن والاستقرار. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T19:53+0000
2022-10-22T19:53+0000
2022-10-22T19:53+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1069141794_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_d64f2007c977a354622fa70a631b34dd.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وذكر البيان أن الرئيس العراقي أكد على "أهمية بذل الجهود لتعزيز أسس الأمن والاستقرار، وبما يرسخ سيادة القانون وتطبيق العدالة لتحقيق المساواة بين الجميع".وحث رشيد على أهمية تطوير الأداء الأمني والاستخباري وذلك بهدف مواجهة أي محاولات بائسة تهدد السلم والأمن المجتمعيين من خلال رصد بؤر الجريمة والإرهاب.وأشاد الرئيس العراقي بجهود أجهزة الأمن لتحقيق الاستقرار وحماية المواطنين وحقوقهم وأملاكهم العامة.وتم انتخاب رشيد، الأسبوع الماضي بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.بدوره، كلّف الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
https://sputnikarabic.ae/20221022/أردوغان-يؤكد-للرئيس-عبد-اللطيف-رشيد-أن-أمن-واستقرار-العراق-ليس-بمعزل-عن-تركيا-1069346382.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1069141794_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_30bfffd1a35a4be1b4d8833315a18c14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار
تابعنا عبر
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، على أهمية تعزيز أسس الأمن والاستقرار.
جاء هذا في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وذكر البيان أن الرئيس العراقي أكد على "أهمية بذل الجهود لتعزيز أسس الأمن والاستقرار، وبما يرسخ سيادة القانون وتطبيق العدالة لتحقيق المساواة بين الجميع".
وحث رشيد على أهمية تطوير الأداء الأمني والاستخباري وذلك بهدف مواجهة أي محاولات بائسة تهدد السلم والأمن المجتمعيين من خلال رصد بؤر الجريمة والإرهاب.
وأشاد الرئيس العراقي
بجهود أجهزة الأمن لتحقيق الاستقرار وحماية المواطنين وحقوقهم وأملاكهم العامة.
وتم انتخاب رشيد، الأسبوع الماضي بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.
بدوره، كلّف الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.