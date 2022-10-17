https://sputnikarabic.ae/20221017/الرئيس-العراقي-الجديد-عبد-اللطيف-رشيد-يؤكد-على-بذل-كل-جهوده-لحماية-الدستور-وحل-المشاكل-القائمة-1069127929.html
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يؤكد على بذل كل جهوده لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يؤكد على بذل كل جهوده لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة
أكد الرئيس العراقي الجديد المنتخب، عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، أنه "سيبذل كل الجهد لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة". 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T09:40+0000
2022-10-17T09:40+0000
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ولفت رشيد في كلمة ألقاها خلال مراسم تسلمه رئاسة الجمهورية في قصر السلام في بغداد إلى "سعيه لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتعهد أنه "في القريب سيعلن للشعب العراقي برنامج عمل في رئاسة الجمهورية العراقية".كما أعرب الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، عن أمله في الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، كما شدد على بذل كل الجهود لحماية الدستور.ووجّه الشكر للمرجعية الدينية العليا وممثلي الشعب العراقي لمنحه ثقتهم.وحرص على تذكر جرحى وشهداء القوات المسلحة بكل صنوفها.في يوم الخميس الماضي، اختار مجلس النواب العراقي عبد اللطيف رشيد، رئيسا للجمهورية بعد جولتين من التصويت.وذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه تم انتخاب رشيد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.بدوره، كلّف الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
https://sputnikarabic.ae/20221013/البرلمان-العراقي-ينتخب-عبد-اللطيف-رشيد-رئيسا-للجمهورية-1068995453.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يؤكد على بذل كل جهوده لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة
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أكد الرئيس العراقي الجديد المنتخب، عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، أنه "سيبذل كل الجهد لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة".
ولفت رشيد في كلمة ألقاها خلال مراسم تسلمه رئاسة الجمهورية في قصر السلام في بغداد إلى "سعيه لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وتعهد أنه "في القريب سيعلن للشعب العراقي برنامج عمل في رئاسة الجمهورية العراقية".
كما أعرب الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، عن أمله في الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، كما شدد على بذل كل الجهود لحماية الدستور.
ووجّه الشكر للمرجعية الدينية العليا وممثلي الشعب العراقي لمنحه ثقتهم.
وحرص على تذكر جرحى وشهداء القوات المسلحة بكل صنوفها.
في يوم الخميس الماضي، اختار مجلس النواب العراقي عبد اللطيف رشيد، رئيسا للجمهورية بعد جولتين من التصويت.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية
أنه تم انتخاب رشيد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.
بدوره، كلّف الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني
، بتشكيل الحكومة الجديدة.