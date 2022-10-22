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https://sputnikarabic.ae/20221022/العراق-يعلن-إتمام-عودة-925-عائلة-من-مخيم-الهول-السوري-1069354535.html
العراق يعلن إتمام عودة 925 عائلة من مخيم الهول السوري
العراق يعلن إتمام عودة 925 عائلة من مخيم الهول السوري
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في العراق، اليوم السبت، إتمام عودة 925 عائلة من مخيم الهول السوري. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T17:10+0000
2022-10-22T17:10+0000
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وأكدت الوزارة أن عمليات إعادة تأهيل العائدين مستمرة بنجاح وبمشاركة 11 منظمة، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وقال وكيل الوزارة، كريم النوري، للوكالة الرسمية إن "عدد العوائل العائدة من مخيم الهول لغاية الآن بلغ 925 عائلة وصلت إلى مدينة الموصل".وأضاف:وأوضح النوري أنه "قبل أيام وصلت 158 عائلة من مخيم الهول، أي ما يقدر بـ (650) شخصا".وتابع: "وجدنا نجاحا سريعا في قضية التأقلم مع الواقع الجديد، مما دعانا إلى إعادتهم بعد مشاورات واتفاقات ومناقشات مع أهالي المنطقة ليطمئنوا من عودتهم".وشدد على "عدم حصول أي خرق في المناطق التي عادت إليها العوائل القادمة من مخيم الهول"، لافتا إلى أن "مسألة العودة هي طوعية، ولا بد من أن يخلو العراق من المخيمات والنازحين".
https://sputnikarabic.ae/20221018/العراق-يستعيد-675-من-رعاياه-المحتجزين-في-مخيم-الهول-شرقي-سوريا-1069202876.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, مخيم الهول
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, مخيم الهول

العراق يعلن إتمام عودة 925 عائلة من مخيم الهول السوري

17:10 GMT 22.10.2022
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIAمخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية
مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في العراق، اليوم السبت، إتمام عودة 925 عائلة من مخيم الهول السوري.
وأكدت الوزارة أن عمليات إعادة تأهيل العائدين مستمرة بنجاح وبمشاركة 11 منظمة، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال وكيل الوزارة، كريم النوري، للوكالة الرسمية إن "عدد العوائل العائدة من مخيم الهول لغاية الآن بلغ 925 عائلة وصلت إلى مدينة الموصل".
وأضاف:

"بحدود 80% تقريبا من هذه العوائل عادت إلى ديارها بعد إتمام عملية تأهيلهم بمشاركة أكثر من 11 منظمة".

وأوضح النوري أنه "قبل أيام وصلت 158 عائلة من مخيم الهول، أي ما يقدر بـ (650) شخصا".
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وتابع: "وجدنا نجاحا سريعا في قضية التأقلم مع الواقع الجديد، مما دعانا إلى إعادتهم بعد مشاورات واتفاقات ومناقشات مع أهالي المنطقة ليطمئنوا من عودتهم".
وشدد على "عدم حصول أي خرق في المناطق التي عادت إليها العوائل القادمة من مخيم الهول"، لافتا إلى أن "مسألة العودة هي طوعية، ولا بد من أن يخلو العراق من المخيمات والنازحين".
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