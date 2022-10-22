https://sputnikarabic.ae/20221022/جونسون-يقطع-إجازته-ويعود-إلى-بريطانيا-وسط-تكهنات-بخوضه-سباق-رئاسة-الوزراء-فيديو-1069343877.html
جونسون يقطع إجازته ويعود إلى بريطانيا وسط تكهنات بخوضه سباق رئاسة الوزراء... فيديو
جونسون يقطع إجازته ويعود إلى بريطانيا وسط تكهنات بخوضه سباق رئاسة الوزراء... فيديو
عاد بوريس جونسون إلى بريطانيا في محاولة جريئة للفوز بولاية ثانية كرئيس للوزراء بعد أسابيع فقط من إجباره على الاستقالة من منصبه. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T11:15+0000
2022-10-22T11:15+0000
2022-10-22T11:15+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
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وحسب شبكة "سكاي نيوز"، وصل جونسون إلى مطار جاتويك في بريطانيا مع زوجته وأطفاله وكان هناك "رد فعل متباين" حيث استقل هو وعائلته الطائرة قبل أي شخص آخر. وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن العديد من الركاب بدوا "مرتبكين قليلا" وكان هناك عدد قليل من صيحات الاستهجان.وأوضحت أن جونسون كان يقضي إجازته في جمهورية الدومينيكان عندما استقالت ليز تراس ولم يدلِ بأي تصريحات عن احتمال خوضه سباق رئاسة الوزراء.ووفقا للشبكة، تم تتبع الرحلة من قبل نحو 7 آلاف شخص من خلال موقع "فلايت رادار 24".يذكر أن جونسون استقال رسميا قبل 6 أسابيع بعد سلسلة من الفضائح والاستقالات الجماعية بين وزرائه، لكنه لا يزال يحظى بشعبية بين بعض نواب حزب المحافظين وأعضاء الحزب.
https://sputnikarabic.ae/20221020/من-يخلف-ليز-تراس-في-رئاسة-وزراء-بريطانيا-وهل-يعود-جونسون-مجددا؟-1069291287.html
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بريطانيا, بوريس جونسون, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, بوريس جونسون, العالم, أخبار العالم الآن
جونسون يقطع إجازته ويعود إلى بريطانيا وسط تكهنات بخوضه سباق رئاسة الوزراء... فيديو
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عاد بوريس جونسون إلى بريطانيا في محاولة جريئة للفوز بولاية ثانية كرئيس للوزراء بعد أسابيع فقط من إجباره على الاستقالة من منصبه.
وحسب شبكة "سكاي نيوز"، وصل جونسون
إلى مطار جاتويك في بريطانيا مع زوجته وأطفاله وكان هناك "رد فعل متباين" حيث استقل هو وعائلته الطائرة قبل أي شخص آخر.
وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن العديد من الركاب بدوا "مرتبكين قليلا" وكان هناك عدد قليل من صيحات الاستهجان.
وأوضحت أن جونسون كان يقضي إجازته في جمهورية الدومينيكان عندما استقالت ليز تراس
ولم يدلِ بأي تصريحات عن احتمال خوضه سباق رئاسة الوزراء.
ووفقا للشبكة، تم تتبع الرحلة من قبل نحو 7 آلاف شخص من خلال موقع "فلايت رادار 24".
يذكر أن جونسون استقال رسميا
قبل 6 أسابيع بعد سلسلة من الفضائح والاستقالات الجماعية بين وزرائه، لكنه لا يزال يحظى بشعبية بين بعض نواب حزب المحافظين وأعضاء الحزب.