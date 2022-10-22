عربي
https://sputnikarabic.ae/20221022/جونسون-يقطع-إجازته-ويعود-إلى-بريطانيا-وسط-تكهنات-بخوضه-سباق-رئاسة-الوزراء-فيديو-1069343877.html
جونسون يقطع إجازته ويعود إلى بريطانيا وسط تكهنات بخوضه سباق رئاسة الوزراء... فيديو
جونسون يقطع إجازته ويعود إلى بريطانيا وسط تكهنات بخوضه سباق رئاسة الوزراء... فيديو
عاد بوريس جونسون إلى بريطانيا في محاولة جريئة للفوز بولاية ثانية كرئيس للوزراء بعد أسابيع فقط من إجباره على الاستقالة من منصبه. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T11:15+0000
2022-10-22T11:15+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065560968_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_3e1aa14bc02964e897c29aeb76f7a1ea.jpg
وحسب شبكة "سكاي نيوز"، وصل جونسون إلى مطار جاتويك في بريطانيا مع زوجته وأطفاله وكان هناك "رد فعل متباين" حيث استقل هو وعائلته الطائرة قبل أي شخص آخر. وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن العديد من الركاب بدوا "مرتبكين قليلا" وكان هناك عدد قليل من صيحات الاستهجان.وأوضحت أن جونسون كان يقضي إجازته في جمهورية الدومينيكان عندما استقالت ليز تراس ولم يدلِ بأي تصريحات عن احتمال خوضه سباق رئاسة الوزراء.ووفقا للشبكة، تم تتبع الرحلة من قبل نحو 7 آلاف شخص من خلال موقع "فلايت رادار 24".يذكر أن جونسون استقال رسميا قبل 6 أسابيع بعد سلسلة من الفضائح والاستقالات الجماعية بين وزرائه، لكنه لا يزال يحظى بشعبية بين بعض نواب حزب المحافظين وأعضاء الحزب.
https://sputnikarabic.ae/20221020/من-يخلف-ليز-تراس-في-رئاسة-وزراء-بريطانيا-وهل-يعود-جونسون-مجددا؟-1069291287.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065560968_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c3d00f8413126f2c15c1fcde525a2a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, بوريس جونسون, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, بوريس جونسون, العالم, أخبار العالم الآن

جونسون يقطع إجازته ويعود إلى بريطانيا وسط تكهنات بخوضه سباق رئاسة الوزراء... فيديو

11:15 GMT 22.10.2022
© AFP 2022 / JESSICA TAYLORبوريس جونسون وليز تروس وريشي سوناك
بوريس جونسون وليز تروس وريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / JESSICA TAYLOR
تابعنا عبرTelegram
عاد بوريس جونسون إلى بريطانيا في محاولة جريئة للفوز بولاية ثانية كرئيس للوزراء بعد أسابيع فقط من إجباره على الاستقالة من منصبه.
وحسب شبكة "سكاي نيوز"، وصل جونسون إلى مطار جاتويك في بريطانيا مع زوجته وأطفاله وكان هناك "رد فعل متباين" حيث استقل هو وعائلته الطائرة قبل أي شخص آخر.
وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن العديد من الركاب بدوا "مرتبكين قليلا" وكان هناك عدد قليل من صيحات الاستهجان.
وأوضحت أن جونسون كان يقضي إجازته في جمهورية الدومينيكان عندما استقالت ليز تراس ولم يدلِ بأي تصريحات عن احتمال خوضه سباق رئاسة الوزراء.
ووفقا للشبكة، تم تتبع الرحلة من قبل نحو 7 آلاف شخص من خلال موقع "فلايت رادار 24".
يذكر أن جونسون استقال رسميا قبل 6 أسابيع بعد سلسلة من الفضائح والاستقالات الجماعية بين وزرائه، لكنه لا يزال يحظى بشعبية بين بعض نواب حزب المحافظين وأعضاء الحزب.
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
من يخلف ليز تراس في رئاسة وزراء بريطانيا... وهل يعود جونسون مجددا؟
20 أكتوبر, 17:16 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала