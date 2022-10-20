https://sputnikarabic.ae/20221020/من-يخلف-ليز-تراس-في-رئاسة-وزراء-بريطانيا-وهل-يعود-جونسون-مجددا؟-1069291287.html

من يخلف ليز تراس في رئاسة وزراء بريطانيا... وهل يعود جونسون مجددا؟

من يخلف ليز تراس في رئاسة وزراء بريطانيا... وهل يعود جونسون مجددا؟

أصبحت ليز تراس صاحبة أقصر فترة في منصب رئيس وزراء بريطانيا، عندما أعلنت استقالتها اليوم الخميس، حيث أمضت 44 يوما فقط في مكتبها منذ تسلمها مهام القيادة في 6... 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T17:16+0000

2022-10-20T17:16+0000

2022-10-20T17:16+0000

بريطانيا

العالم

بوريس جونسون

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وقالت تراس خلال خطاب استقالتها إن حزب المحافظين يهدف إلى اختيار خلفها في غضون أسبوع، وإنها ستبقى رئيسة للوزراء حتى ذلك الحين، لتعود المملكة المتحدة إلى المربع صفر من أجل اختيار زعيم جديد.سيكون خلف تراس خامس رئيس وزراء لحزب المحافظين في أقل من سبع سنوات، وسيكون لديه مهمة لا يحسد عليها تتمثل في محاولة إعادة بناء حزب سياسي يتأخر حاليا بأكثر من 30 نقطة خلف حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.وتشمل قائمة البدائل المحتملة أولئك الذين ترشحوا ضدها لهذا المنصب خلال الصيف، ووزراء الحكومة الحاليين وحتى سلفها المخلوع، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ". ومع ذلك، نظرا لأن السياسة البريطانية معتادة على المفاجآت، فقد يرتقي أحد أعضاء البرلمان الاستثنائيين ليصل إلى داونينغ ستريت.المتنافسون السابقونريشي سوناكوزير الخزانة الأسبق، ووصيف تراس في سباق السيادة القيادة الصيفية. صقل سوناك أوراق اعتماده في الاقتصاد من خلال التنبؤ بشكل صحيح بفوضى السوق التي تسببته بها خطط تراس التي أعلنت عنها، واضطرت للتراجع بعد ذلك.مع ذلك، لا يزال موقفه ضعيفا في أعين الكثيرين بسبب دوره في سقوط رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وهناك أسئلة حول ثروته الشخصية الهائلة في الوقت الذي تشهد فيه معدل تضخم من رقمين.بيني موردونترئيسة مجلس العموم البريطاني. بعد استبعادها من الاقتراع في الجولة الأخيرة من التصويت بين أعضاء البرلمان خلال الصيف، تحظى موردونت بشعبية لدى أعضاء حزب المحافظين على مستوى القاعدة.عملت سابقا في مجلس الوزراء في وزارتي التجارة والدفاع. لفت الأداء البارع لها في مجلس العموم يوم الثلاثاء العديد من المحافظين. لا يزال يتعين عليها إقناع الحزب بأنها ذات مصداقية فيما يتعلق بالاقتصاد.بوريس جونسونرئيس الوزراء السابق مباشرة. كان آخر رئيس وزراء يعود إلى داونينغ ستريت هو هارولد ويلسون من حزب العمال في السبعينيات، لكن جونسون دائما ما تحدى قوانين الجاذبية السياسية.جونسون، الذي استقال قبل أشهر فقط، لا يزال يتمتع بدعم بعض النواب وأعضاء الحزب الذين يعتقدون أنه ما كان يجب الإطاحة به. ومع ذلك، فإن التحقيق في سلوكه في منصبه المقرر أن يبدأ قريبا قد يحرمه من ذلك.منافسون جددبن والاسيُنظر إلى وزير الدفاع على أنه صاحب يدين آمنتين يمكنه مناشدة أعضاء الحزب الذين يؤمنون بمستويات عالية من الإنفاق على الجيش. ومع ذلك، فإنه كثيرا ما استبعد نفسه من الترشح وقال إنه يريد الاحتفاظ بوظيفته الحالية.سويلا برافرماناستقالت يوم الأربعاء بسبب سوء السلوك الوزاري، وقد لا تكون برافرمان مستعدة للتخلي عن أحلامها بقيادة البلاد وستحظى بدعم يمين الحزب. أقيلت برافرمان لأنها أرسلت مستندات من بريدها الإلكتروني الشخصي بدلا من البريد الإلكتروني الوزاري، وهي تهمة تقلل من شأنها.كيمي بادنوشوزيرة التجارة الحالية. يمكن لبادنوش أن ترمي قبعتها في الحلبة مرة أخرى بعدما كانت تطمح إليها في الصيف. إنها تحظى بشعبية لدى القاعدة الجماهيرية للحزب وإذا وصل السباق إلى الأعضاء، فقد تحصل على فرصة.جرانت شابسقضى يوما واحدا في منصبه كوزير للداخلية خلفا لبرافرمان يوم الأربعاء. لم يخف شابس ازدرائه لتراس، حيث كان في الأصل من مؤيدي سوناك، ويسلط حلفاؤه الضوء على مهاراته القوية في الاتصال.

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بريطانيا, العالم, بوريس جونسون