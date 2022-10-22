https://sputnikarabic.ae/20221022/مديرة-صندوق-النقد-الدولي-تتحدث-عن-اقتراح-حكومي-تونسي-بخصخصة-مؤسسات-عامة-1069338742.html
مديرة صندوق النقد الدولي تتحدث عن اقتراح حكومي تونسي بخصخصة مؤسسات عامة
مديرة صندوق النقد الدولي تتحدث عن اقتراح حكومي تونسي بخصخصة مؤسسات عامة
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا، أن الحكومة التونسية اقترحت خصخصة بعض المؤسسات العامة. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T07:54+0000
2022-10-22T07:54+0000
2022-10-22T07:54+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
صندوق النقد الدولي
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ووفقا لموقع "آي إف إم"، قالت كريستالينا: "الحكومة التونسية اقترحت خصخصة بعض المؤسسات العمومية لكن وفق طريقة معينة لم تكشف عنها".ولفتت المسؤولة الدولية إلى أن صندوق النقد الدولي لا يتبنى إلا السياسات والمسار الإصلاحي الذي يريده كل بلد لنفسه.وأوضحت أن هذا البرنامج يقوم على "ثلاثة محاور، أولها الاهتمام بالفئات الاجتماعية الهشة من خلال توجيه الدعم فقط لمستحقيه دون سواهم، وإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل يضمن قدرا أكبر من التنافسية والنجاعة وبالتالي فرص عمل أكثر والعمل على ضمان الأمن الغذائي لتونس".طالع أيضا: خبراء: عدم الاتفاق مع صندوق النقد خلال العام يفاقم الأزمة بشكل حاد في تونس
https://sputnikarabic.ae/20221018/هل-أخرج-الاتفاق-مع-صندوق-النقد-الدولي-تونس-من-النفق-المالي؟-1069182829.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي
العالم العربي, أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي
مديرة صندوق النقد الدولي تتحدث عن اقتراح حكومي تونسي بخصخصة مؤسسات عامة
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أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا، أن الحكومة التونسية اقترحت خصخصة بعض المؤسسات العامة.