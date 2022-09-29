https://sputnikarabic.ae/20220929/رئيسة-الحكومة-التونسية-تلتقي-سفراء-3-دول-أوروبية-لاستعراض-آخر-مستجدات-التفاوض-مع-صندوق-النقد-1068398502.html
رئيسة الحكومة التونسية تلتقي سفراء 3 دول أوروبية لاستعراض آخر مستجدات التفاوض مع صندوق النقد
رئيسة الحكومة التونسية تلتقي سفراء 3 دول أوروبية لاستعراض آخر مستجدات التفاوض مع صندوق النقد
أكدت رئاسة الحكومة التونسية أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن، التقت سفراء 3 دول أوروبية في تونس، هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى سفير اليابان، وذلك لاستعراض... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T13:44+0000
2022-09-29T13:44+0000
2022-09-29T13:44+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا لـ4 بيانات أصدرتها رئاسة الحكومة التونسية، ونشرتها بحسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أكدت أن السفراء جميعهم يؤكدون دعم بلدانهم لموقف تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.وجاء في البيانات أن بودن التقت كلا من سفير اليابان بتونس شينسوكي شيميزو وسفير المانيا بتونس، بيتر بروغل، وسفيرة المملكة المتحدة بتونس، هيلان وينترتون، وسفير فرنسا بتونس، اندري باران.من جانبه أكد السفير الياباني "استعداد بلاده دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بالنظر إلى جدية الإصلاحات التي تم إعدادها"، وفق تعبيره.الموقف نفسه عبر عنه السفير البريطاني، مؤكدا أن "لندن مستعدة لدعم جهود تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي"، مشترطا التوصل إلى "اتفاق على المستوى الوطني بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية".وعبر السفيرالفرنسي عن دعم بلاده لمفاوضات تونس مع صندوق النقد، لافتا إلى أن اتفاق الحكومة مع شركائها المحليين "سيسهم في توفير مناخ اجتماعي لتنفيذ الإصلاحات".طالع أيضا: صندوق النقد: المفاوضات مع تونس بشأن برنامج الإصلاحات حققت تقدما
https://sputnikarabic.ae/20220918/محافظ-البنك-المركزي-التونسي-يتوقع-التوصل-لاتفاق-مع-صندوق-النقد-الدولي-قريبا-1067916871.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
رئيسة الحكومة التونسية تلتقي سفراء 3 دول أوروبية لاستعراض آخر مستجدات التفاوض مع صندوق النقد
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أكدت رئاسة الحكومة التونسية أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن، التقت سفراء 3 دول أوروبية في تونس، هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى سفير اليابان، وذلك لاستعراض آخر مستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ووفقا لـ4 بيانات
أصدرتها رئاسة الحكومة التونسية، ونشرتها بحسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أكدت أن السفراء جميعهم يؤكدون دعم بلدانهم لموقف تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
وجاء في البيانات أن بودن التقت كلا من سفير اليابان بتونس شينسوكي شيميزو وسفير المانيا بتونس، بيتر بروغل، وسفيرة المملكة المتحدة بتونس، هيلان وينترتون، وسفير فرنسا
بتونس، اندري باران.
من جانبه أكد السفير الياباني "استعداد بلاده دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بالنظر إلى جدية الإصلاحات التي تم إعدادها"، وفق تعبيره.
أما سفير ألمانيا ففيما أكد أن بلاده تدعم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فقد تحدث عن ضرورة "التوصل الى اتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والعمل في اطار تشاركي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهيكلة".
الموقف نفسه عبر عنه السفير البريطاني، مؤكدا أن "لندن مستعدة لدعم جهود تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي"، مشترطا التوصل إلى "اتفاق على المستوى الوطني بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية".
وعبر السفيرالفرنسي عن دعم بلاده لمفاوضات تونس
مع صندوق النقد، لافتا إلى أن اتفاق الحكومة مع شركائها المحليين "سيسهم في توفير مناخ اجتماعي لتنفيذ الإصلاحات".