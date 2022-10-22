https://sputnikarabic.ae/20221022/مسؤول-إيراني-يقول-إن-أعمال-الشغب-في-أيامها-الأخيرة-1069355958.html
مسؤول إيراني يقول إن "أعمال الشغب" في أيامها الأخيرة
مسؤول إيراني يقول إن "أعمال الشغب" في أيامها الأخيرة
قال نائب وزير الداخلية الإيراني ماجد مراحمادي، اليوم السبت، إن "اعمال الشغب" التي أعقبت وفاة الفتاة مهسا أميني، وصلت إلى أيامها الأخيرة. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T17:51+0000
2022-10-22T17:51+0000
2022-10-22T17:51+0000
أخبار إيران
وقفة احتجاجية
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دخلت التظاهرات التي اندلعت على خلفية وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، عقب إلقاء القبض عليها، في 16 سبتمبر/ أيلول، أسبوعها السادس.قال نائب الوزير: "هناك تجمعات متعددة في بعض الجامعات تتراجع يوميا وأعمال الشغب تمر بأيامها الأخيرة".وأضاف: "الوضع في المحافظات جيد وليس لدينا أعمال شغب أدت إلى اضطراب حضري"، حسبما ذكرت "فرانس برس"وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسابيع الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.
https://sputnikarabic.ae/20221017/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-على-شرطة-الأخلاق-ومسؤولين-آخرين-في-إيران-1069142329.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, وقفة احتجاجية
أخبار إيران, وقفة احتجاجية
مسؤول إيراني يقول إن "أعمال الشغب" في أيامها الأخيرة
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قال نائب وزير الداخلية الإيراني ماجد مراحمادي، اليوم السبت، إن "اعمال الشغب" التي أعقبت وفاة الفتاة مهسا أميني، وصلت إلى أيامها الأخيرة.
دخلت التظاهرات التي اندلعت على خلفية وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، عقب إلقاء القبض عليها، في 16 سبتمبر/ أيلول، أسبوعها السادس.
قال نائب الوزير: "هناك تجمعات متعددة في بعض الجامعات تتراجع يوميا وأعمال الشغب تمر بأيامها الأخيرة".
وأضاف: "الوضع في المحافظات جيد وليس لدينا أعمال شغب أدت إلى اضطراب حضري"، حسبما ذكرت "فرانس برس"
وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة
الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسابيع الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.