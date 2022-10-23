https://sputnikarabic.ae/20221023/أردوغان-يناقش-اتفاق-الحبوب-مع-حكومته-1069389379.html
أردوغان يناقش اتفاق الحبوب مع حكومته
أردوغان يناقش اتفاق الحبوب مع حكومته
يناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفاق الحبوب الروسية- الأوكرانية والتي تحظى بوساطة الأمم المتحدة والمقرر أن تنتهي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع وزرائه... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T18:08+0000
2022-10-23T18:08+0000
2022-10-23T18:08+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
رجب طيب أردوغان
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أنقرة- سبوتنيك. جاء ذلك بحسب ما أفادت بها قناة "هابر" اليوم الأحد، حيث قالت إنه بجانب اتفاق الحبوب، سيشمل جدول أعمال الجلسة الأزمة الأوكرانية.كما يشمل أيضا تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا، و"استفزازات" اليونان في بحر إيجه، والانتخابات في الولايات المتحدة، والتطورات الأخرى المتعلقة بصفقة أنقرة لشراء طائرات "إف 16" من الولايات المتحدة.في 22 يوليو/ تموز، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.ومع ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لم تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا. وأكدت موسكو أيضا أن الجزء المتعلق بالمنتجات الغذائية الروسية من الصفقة لم يكن ناجحا.في الأسبوع الماضي، قال إنه لا يعتقد بوجود عقبات تمنع تمديد الاتفاقية، مضيفا: "رأيت أن السيد بوتين أكثر ليونة وانفتاحا على المفاوضات (مع كييف)، مما كان عليه في الماضي. سنرى إلى أين يمكن أن يؤدي ذلك خلال الدبلوماسية الهاتفية التي سنجريها في الأيام المقبلة بعد الاستماع إلى كلا الرئيسين".
https://sputnikarabic.ae/20221020/الأمم-المتحدة-تدعو-لتجديد-اتفاق-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-1069285176.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رجب طيب أردوغان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رجب طيب أردوغان
أردوغان يناقش اتفاق الحبوب مع حكومته
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يناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفاق الحبوب الروسية- الأوكرانية والتي تحظى بوساطة الأمم المتحدة والمقرر أن تنتهي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع وزرائه خلال اجتماع يوم غد الاثنين.
أنقرة- سبوتنيك
. جاء ذلك بحسب ما أفادت بها قناة "هابر" اليوم الأحد، حيث قالت إنه بجانب اتفاق الحبوب، سيشمل جدول أعمال الجلسة الأزمة الأوكرانية.
كما يشمل أيضا تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا، و"استفزازات" اليونان في بحر إيجه، والانتخابات في الولايات المتحدة، والتطورات الأخرى المتعلقة بصفقة أنقرة لشراء طائرات "إف 16" من الولايات المتحدة.
في 22 يوليو/ تموز، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
ومع ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لم تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا. وأكدت موسكو أيضا أن الجزء المتعلق بالمنتجات الغذائية الروسية من الصفقة لم يكن ناجحا.
في الأسبوع الماضي، قال إنه لا يعتقد بوجود عقبات تمنع تمديد الاتفاقية
، مضيفا: "رأيت أن السيد بوتين أكثر ليونة وانفتاحا على المفاوضات (مع كييف)، مما كان عليه في الماضي. سنرى إلى أين يمكن أن يؤدي ذلك خلال الدبلوماسية الهاتفية التي سنجريها في الأيام المقبلة بعد الاستماع إلى كلا الرئيسين".