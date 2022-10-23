https://sputnikarabic.ae/20221023/الجيش-التركي-يعلن-تحييد-3-مسلحين-شمالي-العراق-1069370558.html
الجيش التركي يعلن تحييد 3 مسلحين شمالي العراق
الجيش التركي يعلن تحييد 3 مسلحين شمالي العراق
أعلن الجيش التركي، تحييد 3 مسلحين من عناصر تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T08:44+0000
2022-10-23T08:44+0000
2022-10-23T08:44+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر اليوم الأحد عن وزارة الدفاع العراقية، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن القوات التركية حيدت المسلحين الثلاثة عقب رصدهم في مغارة بنطاق عملية "المخلب-القفل".وكانت أنقرة قد أطلقت أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.وتقدم العراق، في يوليو/ تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220914/أنقرة-تعلن-استسلام-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-1067738327.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
الجيش التركي يعلن تحييد 3 مسلحين شمالي العراق
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أعلن الجيش التركي، تحييد 3 مسلحين من عناصر تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.
جاء هذا في بيان صادر اليوم الأحد عن وزارة الدفاع العراقية، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال البيان إن القوات التركية حيدت المسلحين الثلاثة عقب رصدهم في مغارة بنطاق عملية "المخلب-القفل".
وكانت أنقرة قد أطلقت أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني
والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.
وتقدم العراق، في يوليو/ تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.
وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.