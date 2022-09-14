https://sputnikarabic.ae/20220914/أنقرة-تعلن-استسلام-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-1067738327.html
أنقرة تعلن استسلام عنصرين من حزب العمال الكردستاني
أنقرة تعلن استسلام عنصرين من حزب العمال الكردستاني
أعلنت السلطات التركية، استسلام عنصرين من تنظيم حزب العمال الكردستاني بفضل جهود المناصحة والإقناع. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T14:18+0000
2022-09-14T14:18+0000
2022-09-14T14:18+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت الوزارة إن العنصرين هربا من التنظيم وسلما نفسيهما لقوات الأمن على خلفية جهود الإقناع التي تبذلها قيادة الدرك والأمن العام.ولفت البيان إلى أن أحد المسلحين انضم إلى حزب العمال الكردستاني عام 2014، بينما انضم الآخر في العام الجاري، ونفذا أنشطة لصالح التنظيم الذي تصنفه تركيا إرهابيا في العراق وسوريا.وباستسلامهما يرتفع عدد عناصر التنظيم الذين استسلموا لقوات الأمن بفضل جهود الإقناع والمناصحة منذ بداية العام الجاري إلى 83 عنصرا.
https://sputnikarabic.ae/20220907/تركيا-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-1067449046.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
أنقرة تعلن استسلام عنصرين من حزب العمال الكردستاني
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أعلنت السلطات التركية، استسلام عنصرين من تنظيم حزب العمال الكردستاني بفضل جهود المناصحة والإقناع.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقالت الوزارة إن العنصرين هربا من التنظيم وسلما نفسيهما لقوات الأمن على خلفية جهود الإقناع التي تبذلها قيادة الدرك والأمن العام.
ولفت البيان إلى أن أحد المسلحين انضم إلى حزب العمال الكردستاني
عام 2014، بينما انضم الآخر في العام الجاري، ونفذا أنشطة لصالح التنظيم الذي تصنفه تركيا إرهابيا في العراق وسوريا.
وباستسلامهما يرتفع عدد عناصر التنظيم الذين استسلموا لقوات الأمن بفضل جهود الإقناع والمناصحة منذ بداية العام الجاري إلى 83 عنصرا.