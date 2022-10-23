https://sputnikarabic.ae/20221023/الولايات-المتحدة-مقتل-شخصين-جراء-إطلاق-نار-في-مركز-طبي-بتكساس-1069366672.html

الولايات المتحدة... مقتل شخصين جراء إطلاق نار داخل مركز طبي في تكساس

الولايات المتحدة... مقتل شخصين جراء إطلاق نار داخل مركز طبي في تكساس

لقي ممرضان مصرعهما خلال حادث إطلاق نار وقع السبت في مركز طبي بدالاس، في ولاية تكساس (جنوب الولايات المتحدة)، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T05:31+0000

2022-10-23T05:31+0000

2022-10-23T06:01+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأوضحت الشرطة في تغريدة على "تويتر"، أنه تم توقيف مرتكب الاعتداء، الذي تم إطلاق النار عليه من طرف ضابط شرطة في مركز "ميثوديست دالاس" الطبي، مضيفة أنه تم نقله إلى مستشفى آخر في المدينة.وفي بيان، أعربت إدارة المستشفى عن أسفها لوقوع هذه المأساة، مطمئنة بعدم وجود أي تهديدات في الوقت الراهن.وتظل حوادث إطلاق النار ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة، تخلف العديد من الضحايا في بلد حيث يكفل الدستور الحق في امتلاك الأسلحة.وحسب الملاحظين، فإن نسبة الجرائم المرتكبة بواسطة الأسلحة تشهد تناميا في المدن الكبرى، من قبيل نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو، خاصة منذ تفشي الجائحة في 2020.وتشير المعطيات إلى أن نحو 49 ألف شخص لقوا حتفهم في حوادث إطلاق النار بالولايات المتحدة خلال 2021، في مقابل 45 ألف في سنة 2020، والتي سجلت أصلا رقما قياسيا. ويمثل هذا الرقم أكثر من 130 حالة وفاة يوميا، وأكثر من نصفها تشكل حالات انتحار.

https://sputnikarabic.ae/20221014/بايدن-يعلق-على-حادث-إطلاق-نار-في-جنوب-كارولينا-أسفر-عن-مقتل-5-أشخاص-1069044959.html

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