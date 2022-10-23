https://sputnikarabic.ae/20221023/باتيلي-يعلن-رغبته-في-التعاون-مع-جميع-الأطراف-الليبية-1069376452.html
باتيلي يعلن رغبته في التعاون مع جميع الأطراف الليبية
باتيلي يعلن رغبته في التعاون مع جميع الأطراف الليبية
أعلن المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبدالله باتيلي أنه يسعى للتعاون مع جميع الأطراف في البلد العربي. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T12:17+0000
2022-10-23T12:17+0000
2022-10-23T12:17+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وكتب باتيلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بفي وقع "تويتر"، اليوم الأحد: "أنا هنا للعمل مع كل الإخوة والأخوات في ليبيا. سوف ألتقي بجميع الأطراف بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب".وأضاف المسؤول الأممي: "أولوياتي – ضمن أولويات أخرى تكمن في تحديد مسار توافقي لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن".وأوضح أنه منذ وصوله إلى طرابلس في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، التقى عددا من الأطراف الليبية في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمؤسسة الوطنية للنفط والجيش الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.وأشار إلى أنه التقى أيضا القائد العام للجيش الوطني الليبي وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في الشرق والغرب.وقبل أكثر من شهر، قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين السنغالي عبد الله باثيلي، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا للسلوفيني يان كوبيتش.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
باتيلي يعلن رغبته في التعاون مع جميع الأطراف الليبية
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أعلن المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبدالله باتيلي أنه يسعى للتعاون مع جميع الأطراف في البلد العربي.
وكتب باتيلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بفي وقع "تويتر"، اليوم الأحد: "أنا هنا للعمل مع كل الإخوة والأخوات في ليبيا. سوف ألتقي بجميع الأطراف بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب".
وأضاف المسؤول الأممي
: "أولوياتي – ضمن أولويات أخرى تكمن في تحديد مسار توافقي لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن".
وأوضح أنه منذ وصوله إلى طرابلس في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، التقى عددا من الأطراف الليبية في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمؤسسة الوطنية للنفط والجيش الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأشار إلى أنه التقى أيضا القائد العام للجيش الوطني الليبي وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في الشرق والغرب.
وقبل أكثر من شهر، قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين السنغالي عبد الله باثيلي، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا للسلوفيني يان كوبيتش.