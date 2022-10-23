عربي
https://sputnikarabic.ae/20221023/باتيلي-يعلن-رغبته-في-التعاون-مع-جميع-الأطراف-الليبية-1069376452.html
باتيلي يعلن رغبته في التعاون مع جميع الأطراف الليبية
باتيلي يعلن رغبته في التعاون مع جميع الأطراف الليبية
أعلن المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبدالله باتيلي أنه يسعى للتعاون مع جميع الأطراف في البلد العربي. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T12:17+0000
2022-10-23T12:17+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/03/1067241677_0:759:1496:1601_1920x0_80_0_0_2953f07ad3208a5df3db5a919f942bfa.jpg
وكتب باتيلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بفي وقع "تويتر"، اليوم الأحد: "أنا هنا للعمل مع كل الإخوة والأخوات في ليبيا. سوف ألتقي بجميع الأطراف بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب".وأضاف المسؤول الأممي: "أولوياتي – ضمن أولويات أخرى تكمن في تحديد مسار توافقي لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن".وأوضح أنه منذ وصوله إلى طرابلس في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، التقى عددا من الأطراف الليبية في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمؤسسة الوطنية للنفط والجيش الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.وأشار إلى أنه التقى أيضا القائد العام للجيش الوطني الليبي وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في الشرق والغرب.وقبل أكثر من شهر، قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين السنغالي عبد الله باثيلي، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا للسلوفيني يان كوبيتش.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/03/1067241677_0:619:1496:1741_1920x0_80_0_0_e46c5598f171a5174521107d4e7b9cf4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

باتيلي يعلن رغبته في التعاون مع جميع الأطراف الليبية

12:17 GMT 23.10.2022
© AFP 2022 / SEYLLOU DIALLO الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي الخاص لليبيا
 الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي الخاص لليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© AFP 2022 / SEYLLOU DIALLO
تابعنا عبرTelegram
أعلن المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبدالله باتيلي أنه يسعى للتعاون مع جميع الأطراف في البلد العربي.
وكتب باتيلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بفي وقع "تويتر"، اليوم الأحد: "أنا هنا للعمل مع كل الإخوة والأخوات في ليبيا. سوف ألتقي بجميع الأطراف بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب".
وأضاف المسؤول الأممي: "أولوياتي – ضمن أولويات أخرى تكمن في تحديد مسار توافقي لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن".
وأوضح أنه منذ وصوله إلى طرابلس في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، التقى عددا من الأطراف الليبية في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمؤسسة الوطنية للنفط والجيش الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأشار إلى أنه التقى أيضا القائد العام للجيش الوطني الليبي وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في الشرق والغرب.
وقبل أكثر من شهر، قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين السنغالي عبد الله باثيلي، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا للسلوفيني يان كوبيتش.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала