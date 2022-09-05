عربي
https://sputnikarabic.ae/20220905/مصر-ترحب-بتعيين-باتيلي-ممثلا-خاصا-للأمم-الأمم-إلى-ليبيا-1067303993.html
مصر ترحب بتعيين باتيلي ممثلا خاصا للأمم الأمم إلى ليبيا
مصر ترحب بتعيين باتيلي ممثلا خاصا للأمم الأمم إلى ليبيا
رحبت مصر بتعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي، ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T09:53+0000
2022-09-05T09:59+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065482212_0:43:828:509_1920x0_80_0_0_a0543a70b1ddf2c3f1748dc65dd888e5.jpg
جاء هذا في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك.وعبّرت عن تمنياتها للمبعوث الأممي الجديد بالنجاح في مهمته والتمكن من تحقيق اختراق لحلحلة التحديات التي تواجه ليبيا الشقيقة، وفقا قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية ذات الصلة.وجدد بيان الوزارة تأكيد مصر بهذه المناسبة على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي يقود لإنهاء الأزمة السياسية، وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.كما عبرت عن رغبتها في أن يقود الحل إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد بما يحفظ لليبيا استقرارها وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها.وشددت على ضرورة التمسك بالأطر الشرعية المتصلة بحل الأزمة وجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.وقبل أيام، قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين السنغالي عبد الله باثيلي، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا للسلوفيني يان كوبيتش.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065482212_46:0:782:552_1920x0_80_0_0_a7af0b364dcf8efd8ebe02ec8a53083a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار مصر الآن
أخبار ليبيا اليوم, أخبار مصر الآن

مصر ترحب بتعيين باتيلي ممثلا خاصا للأمم الأمم إلى ليبيا

09:53 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 09:59 GMT 05.09.2022)
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
تابعنا عبرTelegram
رحبت مصر بتعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي، ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
جاء هذا في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك.
وعبّرت عن تمنياتها للمبعوث الأممي الجديد بالنجاح في مهمته والتمكن من تحقيق اختراق لحلحلة التحديات التي تواجه ليبيا الشقيقة، وفقا قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وجدد بيان الوزارة تأكيد مصر بهذه المناسبة على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي يقود لإنهاء الأزمة السياسية، وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.
كما عبرت عن رغبتها في أن يقود الحل إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد بما يحفظ لليبيا استقرارها وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها.
وشددت على ضرورة التمسك بالأطر الشرعية المتصلة بحل الأزمة وجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وقبل أيام، قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين السنغالي عبد الله باثيلي، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا للسلوفيني يان كوبيتش.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала