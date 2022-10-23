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https://sputnikarabic.ae/20221023/بوتين-يرسل-برقية-تهنئة-إلى-شي-جين-بينغ--1069369183.html
بوتين يرسل برقية تهنئة إلى شي جين بينغ
بوتين يرسل برقية تهنئة إلى شي جين بينغ
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى شي جين بينغ، الذي تم انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T07:20+0000
2022-10-23T07:43+0000
روسيا
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "تم إرسال برقية تهنئة".وبسحب موقع الكرملين، أعرب بوتين عن عزمه على مواصلة الحوار حول تطوير شراكة شاملة وتعاون استراتيجي بين الدول. وجاء في البرقية: "سأكون سعيدا لمواصلة حوارنا البنّاء والعمل المشترك الوثيق بشأن تطوير شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي بين دولنا". كما تمنى بوتين لشي جين بينغ النجاح والصحة الجيدة والازدهار.وكانت قد أعادت اللجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني انتخاب شي جين بينغ أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، وفقًا لقرار صادر عن اللجنة المركزية نشرته وكالة أنباء "شينخوا".كما تم اختيار شي جين بينغ لولاية ثالثة كرئيس للمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
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روسيا

بوتين يرسل برقية تهنئة إلى شي جين بينغ

07:20 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 07:43 GMT 23.10.2022)
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بوتين يوقع رسميا على مرسوم حظر الرحلات الجوية من روسيا إلى مصر مؤقتا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى شي جين بينغ، الذي تم انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "تم إرسال برقية تهنئة".
وبسحب موقع الكرملين، أعرب بوتين عن عزمه على مواصلة الحوار حول تطوير شراكة شاملة وتعاون استراتيجي بين الدول.
وجاء في البرقية: "سأكون سعيدا لمواصلة حوارنا البنّاء والعمل المشترك الوثيق بشأن تطوير شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي بين دولنا".
كما تمنى بوتين لشي جين بينغ النجاح والصحة الجيدة والازدهار.
وكانت قد أعادت اللجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني انتخاب شي جين بينغ أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، وفقًا لقرار صادر عن اللجنة المركزية نشرته وكالة أنباء "شينخوا".
كما تم اختيار شي جين بينغ لولاية ثالثة كرئيس للمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
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