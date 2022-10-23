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https://sputnikarabic.ae/20221023/رئيس-وزراء-العراق-المكلف-يؤكد-أن-أولويات-عمله-تشكيل-حكومة-قوية-قادرة-على-مواجهة-التحديات-1069392763.html
رئيس وزراء العراق المكلف يؤكد أن أولويات عمله تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات
رئيس وزراء العراق المكلف يؤكد أن أولويات عمله تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات
قال رئيس مجلس الوزراء، العراقي، المكلف محمد شياع السوداني، إن أولويات عمله تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات وأهمها الاقتصادية. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T21:19+0000
2022-10-23T21:19+0000
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واستقبل السوداني اليوم الأحد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلية فاريولا، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية أندرياس فيباري والوفد المرافق لهما، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).وبحسب البيان تناول اللقاء "تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي بما يحقق طموحات ومصالح العراق ودول الاتحاد الاوربي".وخلال اللقاء أكد السوداني أن "أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات وأهمها الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد".وأعرب رئيس الحكومة المكلف عن "تطلع العراق إلى تعزيز علاقاته مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه".ونقل البيان تأكيد الوفد الأوروبي، على "استمرار تقديم دعم الاتحاد لسيادة العراق ووحدة أراضيه، وأهمية تقوية الديمقراطية الناشئة في العراق".
https://sputnikarabic.ae/20221016/الحكيم-يؤكد-مجددا-عدم-مشاركته-في-الحكومة-العراقية-الجديدة-برئاسة-محمد-شياع-السوداني-1069085173.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

رئيس وزراء العراق المكلف يؤكد أن أولويات عمله تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات

21:19 GMT 23.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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قال رئيس مجلس الوزراء، العراقي، المكلف محمد شياع السوداني، إن أولويات عمله تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات وأهمها الاقتصادية.
واستقبل السوداني اليوم الأحد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلية فاريولا، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية أندرياس فيباري والوفد المرافق لهما، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وبحسب البيان تناول اللقاء "تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي بما يحقق طموحات ومصالح العراق ودول الاتحاد الاوربي".
وخلال اللقاء أكد السوداني أن "أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات وأهمها الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد".
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16 أكتوبر, 11:13 GMT
وأعرب رئيس الحكومة المكلف عن "تطلع العراق إلى تعزيز علاقاته مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه".
ونقل البيان تأكيد الوفد الأوروبي، على "استمرار تقديم دعم الاتحاد لسيادة العراق ووحدة أراضيه، وأهمية تقوية الديمقراطية الناشئة في العراق".
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