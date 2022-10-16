https://sputnikarabic.ae/20221016/الحكيم-يؤكد-مجددا-عدم-مشاركته-في-الحكومة-العراقية-الجديدة-برئاسة-محمد-شياع-السوداني-1069085173.html
الحكيم يؤكد مجددا عدم مشاركته في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني
الحكيم يؤكد مجددا عدم مشاركته في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني
أعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، عمار الحكيم، اليوم الأحد، مجددا "عدم مشاركته في الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني". 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T11:13+0000
2022-10-16T11:13+0000
2022-10-16T11:13+0000
أخبار العراق اليوم
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وخلال استقباله لرئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني، بحث الحكيم "ملف تشكيل الحكومة على وفق التوقيتات الدستورية"، وبيّنا أهمية تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد اللقاء على "ضرورة استيزار وزراء أكفاء ممن يشهد لهم بالمهنية والكفاءة والنزاهة وحسن الإدارة"، فيما شدد الحكيم "على ضرورة اختيار فريق منسجم في إدارة المرحلة القادمة، وجددنا التأكيد على عدم مشاركتنا في الحكومة".وأشار رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، خلال اللقاء، إلى "أهمية تحديد الأولويات الخدمية للحكومة على وفق حاجات المواطنين ومدى تماس الخدمة مع واقعهم المعاشي اليومي".كما دعا الحكيم إلى "الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي وإيجاد معادلة توازن تضمن حقوق العراق وتحفظ سيادته وتراعي استكمال مشاريع وخطط الحكومات السابقة والإفادة من الوفرة المالية في مجال الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة".وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء الخميس الماضي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الرئيس رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".
https://sputnikarabic.ae/20221013/تكليف-محمد-شياع-السوداني-بتشكيل-الحكومة-العراقية-1068998405.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الحكيم يؤكد مجددا عدم مشاركته في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني
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أعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، عمار الحكيم، اليوم الأحد، مجددا "عدم مشاركته في الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني".
وخلال استقباله لرئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني، بحث الحكيم "ملف تشكيل الحكومة على وفق التوقيتات الدستورية"، وبيّنا أهمية تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي، حسب وكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأكد اللقاء على "ضرورة استيزار وزراء أكفاء ممن يشهد لهم بالمهنية والكفاءة والنزاهة وحسن الإدارة"، فيما شدد الحكيم "على ضرورة اختيار فريق منسجم في إدارة المرحلة القادمة، وجددنا التأكيد على عدم مشاركتنا في الحكومة".
وأشار رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، خلال اللقاء، إلى "أهمية تحديد الأولويات الخدمية للحكومة على وفق حاجات المواطنين ومدى تماس الخدمة مع واقعهم المعاشي اليومي".
كما دعا الحكيم إلى "الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي وإيجاد معادلة توازن تضمن حقوق العراق وتحفظ سيادته وتراعي استكمال مشاريع وخطط الحكومات السابقة والإفادة من الوفرة المالية في مجال الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة".
وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء الخميس الماضي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية
أن الرئيس رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.
من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.
ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر
صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".