عربي
https://sputnikarabic.ae/20221016/الحكيم-يؤكد-مجددا-عدم-مشاركته-في-الحكومة-العراقية-الجديدة-برئاسة-محمد-شياع-السوداني-1069085173.html
الحكيم يؤكد مجددا عدم مشاركته في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني
الحكيم يؤكد مجددا عدم مشاركته في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني
أعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، عمار الحكيم، اليوم الأحد، مجددا "عدم مشاركته في الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني". 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T11:13+0000
2022-10-16T11:13+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104327/31/1043273177_0:91:2868:1704_1920x0_80_0_0_16a6978ef30ae3d569f2685645e23dbf.jpg
وخلال استقباله لرئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني، بحث الحكيم "ملف تشكيل الحكومة على وفق التوقيتات الدستورية"، وبيّنا أهمية تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد اللقاء على "ضرورة استيزار وزراء أكفاء ممن يشهد لهم بالمهنية والكفاءة والنزاهة وحسن الإدارة"، فيما شدد الحكيم "على ضرورة اختيار فريق منسجم في إدارة المرحلة القادمة، وجددنا التأكيد على عدم مشاركتنا في الحكومة".وأشار رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، خلال اللقاء، إلى "أهمية تحديد الأولويات الخدمية للحكومة على وفق حاجات المواطنين ومدى تماس الخدمة مع واقعهم المعاشي اليومي".كما دعا الحكيم إلى "الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي وإيجاد معادلة توازن تضمن حقوق العراق وتحفظ سيادته وتراعي استكمال مشاريع وخطط الحكومات السابقة والإفادة من الوفرة المالية في مجال الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة".وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء الخميس الماضي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الرئيس رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".
https://sputnikarabic.ae/20221013/تكليف-محمد-شياع-السوداني-بتشكيل-الحكومة-العراقية-1068998405.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104327/31/1043273177_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_379e785488efd98161365b1edd671ae3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

الحكيم يؤكد مجددا عدم مشاركته في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني

11:13 GMT 16.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEرئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم
رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، عمار الحكيم، اليوم الأحد، مجددا "عدم مشاركته في الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني".
وخلال استقباله لرئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني، بحث الحكيم "ملف تشكيل الحكومة على وفق التوقيتات الدستورية"، وبيّنا أهمية تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية
13 أكتوبر, 16:03 GMT
وأكد اللقاء على "ضرورة استيزار وزراء أكفاء ممن يشهد لهم بالمهنية والكفاءة والنزاهة وحسن الإدارة"، فيما شدد الحكيم "على ضرورة اختيار فريق منسجم في إدارة المرحلة القادمة، وجددنا التأكيد على عدم مشاركتنا في الحكومة".
وأشار رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، خلال اللقاء، إلى "أهمية تحديد الأولويات الخدمية للحكومة على وفق حاجات المواطنين ومدى تماس الخدمة مع واقعهم المعاشي اليومي".
كما دعا الحكيم إلى "الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي وإيجاد معادلة توازن تضمن حقوق العراق وتحفظ سيادته وتراعي استكمال مشاريع وخطط الحكومات السابقة والإفادة من الوفرة المالية في مجال الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة".
وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء الخميس الماضي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الرئيس رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.
من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.
ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:01 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала