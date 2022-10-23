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https://sputnikarabic.ae/20221023/شويغو-يناقش-الوضع-في-أوكرانيا-مع-نظيره-الفرنسي-1069373077.html
شويغو يناقش الوضع في أوكرانيا مع نظيره الفرنسي
شويغو يناقش الوضع في أوكرانيا مع نظيره الفرنسي
عبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن قلقه لوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورن بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T10:39+0000
2022-10-23T10:52+0000
روسيا
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وقالت الوزارة: "في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أجريت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورن". وأضافت الوزارة أنه "تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا الذي يتجه نحو المزيد من التصعيد غير المنضبط". وأوضحت الوزارة أن "شويغو نقل لنظيره الفرنسي مخاوفه بشأن الاستفزازات المحتملة من أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة".فوفقًا لمصادر موثوقة في دول مختلفة - بما في ذلك أوكرانيا - ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن نظام كييف يستعد لاستفزاز على أراضيه بتفجير ما يسمى بـ "القنبلة القذرة" أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.
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روسيا
روسيا

شويغو يناقش الوضع في أوكرانيا مع نظيره الفرنسي

10:39 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 23.10.2022)
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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عبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن قلقه لوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورن بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد.
وقالت الوزارة: "في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أجريت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورن".
وأضافت الوزارة أنه "تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا الذي يتجه نحو المزيد من التصعيد غير المنضبط".
وأوضحت الوزارة أن "شويغو نقل لنظيره الفرنسي مخاوفه بشأن الاستفزازات المحتملة من أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة".
فوفقًا لمصادر موثوقة في دول مختلفة - بما في ذلك أوكرانيا - ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن نظام كييف يستعد لاستفزاز على أراضيه بتفجير ما يسمى بـ "القنبلة القذرة" أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.
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