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https://sputnikarabic.ae/20221023/ماكرون-يقول-إن-روسيا-وأوكرانيا-ستجلسان-على-طاولة-المفاوضات-1069389089.html
ماكرون يقول إن روسيا وأوكرانيا ستجلسان على طاولة المفاوضات
ماكرون يقول إن روسيا وأوكرانيا ستجلسان على طاولة المفاوضات
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة للعاصمة الإيطالية روما اليوم الأحد أنه يؤمن باحتمال التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا ولكن فقط "بشروط... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T17:48+0000
2022-10-23T17:48+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
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وقال ماكرون متحدثًا في افتتاح المنتدى الدولي، "إعلان من أجل السلام" الذي أذاعه الحساب الرسمي لقصر الإليزيه على تويتر: "الحديث عن السلام والدعوة إلى السلام يمكن أن يكون أمرًا لا يطاق بالنسبة لأولئك الذين يقاتلون الآن، ويمكن أن يجعلهم يشعرون بالخيانة".وقال ماكرون إنه "من المهم مواصلة الحوار مع روسيا وأوكرانيا"، مضيفا أنه "ستأتي لحظة يمكن فيها للطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات".
https://sputnikarabic.ae/20221023/زيلينسكي-يدعو-العالم-إلى-شن-ضربة-على-الكرملين-1069371029.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا
روسيا, أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا

ماكرون يقول إن روسيا وأوكرانيا ستجلسان على طاولة المفاوضات

17:48 GMT 23.10.2022
© LUDOVIC MARINماكرون رئيس فرنسا
ماكرون رئيس فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© LUDOVIC MARIN
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة للعاصمة الإيطالية روما اليوم الأحد أنه يؤمن باحتمال التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا ولكن فقط "بشروط كييف".
وقال ماكرون متحدثًا في افتتاح المنتدى الدولي، "إعلان من أجل السلام" الذي أذاعه الحساب الرسمي لقصر الإليزيه على تويتر: "الحديث عن السلام والدعوة إلى السلام يمكن أن يكون أمرًا لا يطاق بالنسبة لأولئك الذين يقاتلون الآن، ويمكن أن يجعلهم يشعرون بالخيانة".
غالبًا ما يُساء فهم أولئك الذين تحدثوا عن السلام وكان يُنظر إلى ذلك على أنه هزيمة.
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السلام اليوم، لا يعني سن قوانين من هو الأقوى ولا وقف إطلاق النار الذي لن يؤدي إلا إلى ترسيخ هذا الوضع.

وقال ماكرون إنه "من المهم مواصلة الحوار مع روسيا وأوكرانيا"، مضيفا أنه "ستأتي لحظة يمكن فيها للطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات".
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