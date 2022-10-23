https://sputnikarabic.ae/20221023/محكمة-عراقية-تقضي-بإعدام-متهم-بتفجير-سيارة-مفخخة-في-حفل--1069369958.html
محكمة عراقية تقضي بإعدام متهم بتفجير سيارة مفخخة في حفل
محكمة عراقية تقضي بإعدام متهم بتفجير سيارة مفخخة في حفل
أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكما بإعدام متهم بتفجير سيارة مفخخة في حفل في مدينة عامرية الفلوجة. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T08:06+0000
2022-10-23T08:06+0000
2022-10-23T08:06+0000
أخبار العراق اليوم
انفجار ضخم
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جاء الإعلان عن الحكم في بيان لمجلس القضاء الأعلى، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن محكمة جنايات الأنبار أصدرت "حكما بالإعدام بحق مجرم اعترف بقيامه بتفجير سيارة مفخخة في مدينة عامرية الفلوجة".وأشار البيان إلى أن الهجوم استهدف حفل زفاف، وهو ما أودى بحياة البعض وإصابة آخرين بجروح.وذكر أن الحكم الصادر يستند لأحكام المادة الرابعة /1 بدلالة المادة الثانية / 3 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
https://sputnikarabic.ae/20220329/إصابة-جنديين-بالجيش-العراقي-في-تفجير-شمالي-البلاد-1060597102.html
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أخبار العراق اليوم, انفجار ضخم
أخبار العراق اليوم, انفجار ضخم
محكمة عراقية تقضي بإعدام متهم بتفجير سيارة مفخخة في حفل
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أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكما بإعدام متهم بتفجير سيارة مفخخة في حفل في مدينة عامرية الفلوجة.
جاء الإعلان عن الحكم في بيان لمجلس القضاء الأعلى، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن محكمة جنايات الأنبار أصدرت "حكما بالإعدام بحق مجرم اعترف بقيامه بتفجير سيارة مفخخة
في مدينة عامرية الفلوجة".
وأشار البيان إلى أن الهجوم استهدف حفل زفاف، وهو ما أودى بحياة البعض وإصابة آخرين بجروح.
وذكر أن الحكم الصادر يستند لأحكام المادة الرابعة /1 بدلالة المادة الثانية / 3 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.