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https://sputnikarabic.ae/20221023/محمد-بن-سلمان-يستقبل-لاعبي-المنتخب-السعودي-الأول-لكرة-القدم-فيديو-1069391995.html
محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم... فيديو
محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم... فيديو
استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان اليوم الأحد لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استقبل بن سلمان لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري في مكتبه بجدة، حيث يستعد الفريق لخوض منافسات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل.وحضر اللقاء وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.وقدم الأمير محمد بن سلمان التهنئة للجميع بمناسبة التأهل لكأس العالم، ونوه "بالدور المستمر والجهد المبذول لضمان التأهل، وهذا أصبح شيئًا لازمًا بالنسبة لنا كسعوديين وكمنتخب سعودي".وطالب ولي العهد اللاعبين بأن "يستمتعوا بهذه المباريات الثلاث وأن يؤدوا مباريات المجموعة بدون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي، مشيرًا إلى صعوبة المجموعة في كأس العالم".وأضاف بن سلمان: "ليس متوقعا من المنتخب تحقيق نتائج كبيرة لكن الدعوات معهم، والجميع يتابعون أولاً بأول، وإن شاء الله القادم أفضل".
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السعودية, المجتمع
السعودية, المجتمع

محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم... فيديو

20:37 GMT 23.10.2022
© AP Photo / Bandar Aljaloudولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Bandar Aljaloud
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استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان اليوم الأحد لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استقبل بن سلمان لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري في مكتبه بجدة، حيث يستعد الفريق لخوض منافسات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل.
وحضر اللقاء وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.
وقدم الأمير محمد بن سلمان التهنئة للجميع بمناسبة التأهل لكأس العالم، ونوه "بالدور المستمر والجهد المبذول لضمان التأهل، وهذا أصبح شيئًا لازمًا بالنسبة لنا كسعوديين وكمنتخب سعودي".
وطالب ولي العهد اللاعبين بأن "يستمتعوا بهذه المباريات الثلاث وأن يؤدوا مباريات المجموعة بدون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي، مشيرًا إلى صعوبة المجموعة في كأس العالم".
وأضاف بن سلمان: "ليس متوقعا من المنتخب تحقيق نتائج كبيرة لكن الدعوات معهم، والجميع يتابعون أولاً بأول، وإن شاء الله القادم أفضل".
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