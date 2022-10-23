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https://sputnikarabic.ae/20221023/مسؤول-إماراتي-يقول-إن-استثمارات-بلاده-في-مصر-تقدر-حاليا-بنحو-20-مليار-دولار-1069383998.html
مسؤول إماراتي يقول إن استثمارات بلاده في مصر تقدر حاليا بنحو 20 مليار دولار
مسؤول إماراتي يقول إن استثمارات بلاده في مصر تقدر حاليا بنحو 20 مليار دولار
قال مسؤول إماراتي، اليوم الأحد، إن استثمارات بلاده في مصر تقدر حاليا بنحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزيد خلال السنوات الخمسة المقبلة بنسبة 75%. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T15:58+0000
2022-10-23T15:58+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال الجروان لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).وقال الجروان إن الإمارات هي "أكبر مستثمر في جمهورية مصر العربية على الصعيد العربي والعالمي، وذلك بعد سنوات من العمل الجاد والتناغم بين قيادتي الدولتين الشقيقتين".وأوضح أنه بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، تقدر الاستثمارات الإماراتية في مصر تقدر حالياً بنحو 20 مليار دولار.وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في مصر بنسبة 75% لتصل إلى نحو 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وفقاً للخطط والتوجهات الحالية لأعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.ولفت إلى أن هناك "أكثر من 1300 شركة إماراتية تعمل في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات النفط والغاز، والطيران، والجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي".وقال الجروان إن الشركات التي وضعت حجر الأساس للاستثمارات الإماراتية في مصر هي "أي آند – اتصالات سابقاً" والتي دشنت أعمالها في عام 2007 بعد فوزها بالرخصة الثالثة في 2006، ومجموعة "ماجد الفطيم" التي تنشط في قطاعات متنوعة تشمل مراكز التسوق والتجزئة والفنادق والمجمعات السكانية، وكذلك استثمارات شركة "إعمار العقارية" التي قال إنها نجحت في إحداث طفرة في القطاع العقاري بمصر.وأشار إلى أن الشركة "القابضة – ADQ" هي واحدة من الشركات الإماراتية العملاقة التي نجحت مؤخراً في تعزيز مشاريعها في مصر.وقال إن "القابضة" ضخت "استثمارات جديدة في إطار التزامها بالاستثمار في تنمية الاقتصاد المصري على المدى البعيد، من خلال منصّتها الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة مع صندوق مصر السيادي بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، والتي تم من خلالها تنفيذ العديد من الفرص الاستثمارية سعياً لتحقيق فوائد تجارية قوية ونمو مستدام".
https://sputnikarabic.ae/20220529/مسؤول-الإمارات-تسعى-لاستثمار-15-مليار-دولار-في-مصر-خلال-العقد-المقبل-1062860831.html
https://sputnikarabic.ae/20220323/تقرير-يكشف-5-شركات-مصرية-تستهدف-الإمارات-باستثمار-ملياري-دولار-فيها-1060357636.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مسؤول إماراتي يقول إن استثمارات بلاده في مصر تقدر حاليا بنحو 20 مليار دولار

15:58 GMT 23.10.2022
© AFP 2022 / -الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مستقبلا الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مدينة العلمين المصرية، 21 أغسطس/ آب 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مستقبلا الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مدينة العلمين المصرية، 21 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© AFP 2022 / -
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قال مسؤول إماراتي، اليوم الأحد، إن استثمارات بلاده في مصر تقدر حاليا بنحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزيد خلال السنوات الخمسة المقبلة بنسبة 75%.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال الجروان لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وقال الجروان إن الإمارات هي "أكبر مستثمر في جمهورية مصر العربية على الصعيد العربي والعالمي، وذلك بعد سنوات من العمل الجاد والتناغم بين قيادتي الدولتين الشقيقتين".
وأوضح أنه بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، تقدر الاستثمارات الإماراتية في مصر تقدر حالياً بنحو 20 مليار دولار.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في مصر، 3 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
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وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في مصر بنسبة 75% لتصل إلى نحو 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وفقاً للخطط والتوجهات الحالية لأعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
ولفت إلى أن هناك "أكثر من 1300 شركة إماراتية تعمل في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات النفط والغاز، والطيران، والجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي".
البورصة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
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وقال الجروان إن الشركات التي وضعت حجر الأساس للاستثمارات الإماراتية في مصر هي "أي آند – اتصالات سابقاً" والتي دشنت أعمالها في عام 2007 بعد فوزها بالرخصة الثالثة في 2006، ومجموعة "ماجد الفطيم" التي تنشط في قطاعات متنوعة تشمل مراكز التسوق والتجزئة والفنادق والمجمعات السكانية، وكذلك استثمارات شركة "إعمار العقارية" التي قال إنها نجحت في إحداث طفرة في القطاع العقاري بمصر.
وأشار إلى أن الشركة "القابضة – ADQ" هي واحدة من الشركات الإماراتية العملاقة التي نجحت مؤخراً في تعزيز مشاريعها في مصر.
وقال إن "القابضة" ضخت "استثمارات جديدة في إطار التزامها بالاستثمار في تنمية الاقتصاد المصري على المدى البعيد، من خلال منصّتها الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة مع صندوق مصر السيادي بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، والتي تم من خلالها تنفيذ العديد من الفرص الاستثمارية سعياً لتحقيق فوائد تجارية قوية ونمو مستدام".
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