https://sputnikarabic.ae/20221023/مصر-تعلن-إحباط-محاولة-تهريب-كنز-أثري-لا-يقدر-بثمن-1069380118.html

مصر تعلن إحباط محاولة تهريب "كنز أثري" لا يقدر بثمن

مصر تعلن إحباط محاولة تهريب "كنز أثري" لا يقدر بثمن

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة تهريب "كنز أثري" لا يقدر بثمن عبر أحد المنافذ الحدودية. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T13:23+0000

2022-10-23T13:23+0000

2022-10-23T13:23+0000

مصر

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104313/70/1043137040_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_7d907e120653d189ece5783cbd9aeabe.jpg

وذكر موقع "المصري اليوم"، أن جمارك ميناء نويبع البحري في جنوب سيناء، تمكنت من إحباط محاولة التهريب، والتي شملت 1753 قطعة عملة معدنية أثرية متنوعة، بالإضافة إلى تمثال بحجم 15 سم.وأضاف الموقع أن التحريات الأمنية كشفت عن "قيام سائق أردني الجنسية، بتهريب ممنوعات مجرم حيازتها، وعملات أثرية داخل جسم السيارة التي يقودها، والتي كان محمل عليها محصول رمان".وأوضح أن السائق كان يستعد للسفر عبر ميناء نويبع متجها إلى ميناء العقبة الأردني.وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، عُثر على القطع الأثرية داخل "مخابئ سرية بتابلوه القيادة أسفل كابينة السائق".وأوصت اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة الآثار، بإيداع تلك الآثار بأحد المتاحف الأثرية نظرا لقيمتها الأثرية الكبيرة والتاريخية والفنية.وبدورها، قامت الجمارك بتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.

https://sputnikarabic.ae/20220910/الآثار-المصرية-تكشف-أصل-كلمة-الجبن-الأبيض-لدى-المصريين-القدماء-1067555993.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن