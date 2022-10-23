https://sputnikarabic.ae/20221023/وزير-المالية-الروسي-يقول-إن-السوق-الروسي-يتخلص-من-الدولار-واليورو-ما-يؤدي-لتعزيز-الروبل-1069393268.html

وزير المالية الروسي يقول إن السوق الروسي يتخلص من الدولار واليورو ما يؤدي لتعزيز الروبل

وزير المالية الروسي يقول إن السوق الروسي يتخلص من الدولار واليورو ما يؤدي لتعزيز الروبل

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن السوق يتخلص من الدولار واليورو بسبب العقوبات، وذلك يؤدي لتعزيز الروبل. محذرا من أن هذا لن يبقى كذلك للأبد. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T22:38+0000

2022-10-23T22:38+0000

2022-10-23T23:07+0000

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أخبار روسيا اليوم

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موسكو – سبوتنيك. وقال سيلوانوف في مقابلة لصحيفة "آر بي كا"، "الآن، بما أن الدولار واليورو عملتان سامتان، السوق يتخلص منها ويقوم ببيعها. هذا يؤثر على تعزيز الروبل.. من المفهوم أن ذلك لن يبقى للأبد".كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن روسيا ستواصل التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية مقابل صادرات موارد الطاقة الروسية.وقال وزير المالية الروسي، "من غير المحتمل أن يكون من الممكن التخلي عن الدولار تمامًا. كقاعدة عامة، يتم تداول سلعنا التصديرية في البورصة.. لذلك لأغراض ضريبية، نحن مجبرون على إعادة حساب أسعار الدولار إلى روبل".وأضاف أن الانفصال عن الدولار قد بدأ بالفعل وسيتم استبدال الروبل بسلع التصدير، حيثما كان ذلك ممكنًا.في سبتمبر، قال غاري كوروليف، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية (Sovereign Wealth Management) لـ لوكالة "سبوتنيك"، إن الدولار الأمريكي في طريقه حاليًا للابتعاد عن كونه عملة احتياطية واحدة، ومن المرجح أن ينافس نظام عملة البريكس.دعا ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في يوليو إلى التحول إلى طرق دفع جديدة، بما في ذلك استخدام العملات الوطنية، ولم يستبعد إنشاء عملة احتياطية جديدة لدول البريكس.

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