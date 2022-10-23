https://sputnikarabic.ae/20221023/وزير-المالية-الروسي-يقول-إن-السوق-الروسي-يتخلص-من-الدولار-واليورو-ما-يؤدي-لتعزيز-الروبل-1069393268.html
وزير المالية الروسي يقول إن السوق الروسي يتخلص من الدولار واليورو ما يؤدي لتعزيز الروبل
وزير المالية الروسي يقول إن السوق الروسي يتخلص من الدولار واليورو ما يؤدي لتعزيز الروبل
أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن السوق يتخلص من الدولار واليورو بسبب العقوبات، وذلك يؤدي لتعزيز الروبل. محذرا من أن هذا لن يبقى كذلك للأبد. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T22:38+0000
2022-10-23T22:38+0000
2022-10-23T23:07+0000
أخبار الروبل
الروبل
أخبار روسيا اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وقال سيلوانوف في مقابلة لصحيفة "آر بي كا"، "الآن، بما أن الدولار واليورو عملتان سامتان، السوق يتخلص منها ويقوم ببيعها. هذا يؤثر على تعزيز الروبل.. من المفهوم أن ذلك لن يبقى للأبد".كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن روسيا ستواصل التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية مقابل صادرات موارد الطاقة الروسية.وقال وزير المالية الروسي، "من غير المحتمل أن يكون من الممكن التخلي عن الدولار تمامًا. كقاعدة عامة، يتم تداول سلعنا التصديرية في البورصة.. لذلك لأغراض ضريبية، نحن مجبرون على إعادة حساب أسعار الدولار إلى روبل".وأضاف أن الانفصال عن الدولار قد بدأ بالفعل وسيتم استبدال الروبل بسلع التصدير، حيثما كان ذلك ممكنًا.في سبتمبر، قال غاري كوروليف، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية (Sovereign Wealth Management) لـ لوكالة "سبوتنيك"، إن الدولار الأمريكي في طريقه حاليًا للابتعاد عن كونه عملة احتياطية واحدة، ومن المرجح أن ينافس نظام عملة البريكس.دعا ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في يوليو إلى التحول إلى طرق دفع جديدة، بما في ذلك استخدام العملات الوطنية، ولم يستبعد إنشاء عملة احتياطية جديدة لدول البريكس.
https://sputnikarabic.ae/20221011/صندوق-النقد-الدولي-يكشف-عن-توقعاته-بشأن-الاقتصاد-الروسي-1068896958.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الروبل, الروبل, أخبار روسيا اليوم
أخبار الروبل, الروبل, أخبار روسيا اليوم
وزير المالية الروسي يقول إن السوق الروسي يتخلص من الدولار واليورو ما يؤدي لتعزيز الروبل
22:38 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 23:07 GMT 23.10.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن السوق يتخلص من الدولار واليورو بسبب العقوبات، وذلك يؤدي لتعزيز الروبل. محذرا من أن هذا لن يبقى كذلك للأبد.
موسكو – سبوتنيك. وقال سيلوانوف في مقابلة لصحيفة "آر بي كا"، "الآن، بما أن الدولار واليورو عملتان سامتان
، السوق يتخلص منها ويقوم ببيعها. هذا يؤثر على تعزيز الروبل.. من المفهوم أن ذلك لن يبقى للأبد".
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن روسيا ستواصل التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية مقابل صادرات موارد الطاقة الروسية.
وفقًا لسيلوانوف، لا تخطط وزارة المالية الروسية للتخلي تمامًا عن ربط العملة بالدولار من أجل تبادل السلع، ومع ذلك لأغراض ضريبية، يتم إعادة حساب سعرها إلى روبل.
وقال وزير المالية الروسي، "من غير المحتمل أن يكون من الممكن التخلي عن الدولار تمامًا. كقاعدة عامة، يتم تداول سلعنا التصديرية في البورصة.. لذلك لأغراض ضريبية، نحن مجبرون على إعادة حساب أسعار الدولار إلى روبل".
وأضاف أن الانفصال عن الدولار قد بدأ بالفعل
وسيتم استبدال الروبل بسلع التصدير، حيثما كان ذلك ممكنًا.
في سبتمبر، قال غاري كوروليف، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية (Sovereign Wealth Management) لـ لوكالة "سبوتنيك"، إن الدولار الأمريكي في طريقه حاليًا للابتعاد عن كونه عملة احتياطية واحدة، ومن المرجح أن ينافس نظام عملة البريكس.
دعا ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في يوليو إلى التحول إلى طرق دفع جديدة، بما في ذلك استخدام العملات الوطنية، ولم يستبعد إنشاء عملة احتياطية جديدة لدول البريكس.