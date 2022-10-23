https://sputnikarabic.ae/20221023/وزير-خارجية-بريطانيا-يعلن-دعمه-لجونسون-في-سباق-رئاسة-الوزراء-1069381206.html
وزير خارجية بريطانيا يعلن دعمه لجونسون في سباق رئاسة الوزراء
وزير خارجية بريطانيا يعلن دعمه لجونسون في سباق رئاسة الوزراء
أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأحد، دعمه لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في سباق الترشح لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T14:11+0000
2022-10-23T14:11+0000
2022-10-23T14:11+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
العالم
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وقال كليفرلي عبر تويتر، "الأسابيع القليلة الماضية أظهرت أن كونك رئيسًا للوزراء أمر صعب ولا توجد وظيفة أخرى في الحكومة مثلها تمامًا".وأضاف "أعلم أن بوريس تعلم دروسا من المرة السابقة التي شغل فيها المنصب في 10 داونينغ ستريت، إنه سيركز جهوده من اليوم الأول لتوليه المنصب مجدداً على ما تحتاجه بريطانيا".وتابع "أدعم بوريس جونسون في العودة مجدداً لرئاسة الوزراء".وأردف "يمكننا جميعا أن نرى قوة التحديات التي نواجهها، من الأزمة في أوكرانيا إلى نمو اقتصادنا". وواصل قائلا "لمعالجة هذه الأمور علينا دعم من سيصبح رئيس الوزراء القادم والعمل بلا كلل نيابة عن الشعب البريطاني".ويحتاج المرشحون لخلافة رئيسة وزراء بريطانيا، دعم 100 من نواب حزب المحافظين.وفي حين أعلن ريشي سوناك وزير المالية السابق، وبيني موردونت وزيرة الدفاع السابقة ترشحهما للمنصب، لم يعلن جونسون حتى الآن ترشحه رغم حصوله على دعم عدد النواب اللازم للترشح.
https://sputnikarabic.ae/20221022/جونسون-يقطع-إجازته-ويعود-إلى-بريطانيا-وسط-تكهنات-بخوضه-سباق-رئاسة-الوزراء-فيديو-1069343877.html
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بريطانيا, بوريس جونسون, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, بوريس جونسون, العالم, أخبار العالم الآن
وزير خارجية بريطانيا يعلن دعمه لجونسون في سباق رئاسة الوزراء
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أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأحد، دعمه لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في سباق الترشح لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.
وقال كليفرلي عبر تويتر، "الأسابيع القليلة الماضية أظهرت أن كونك رئيسًا للوزراء أمر صعب ولا توجد وظيفة أخرى في الحكومة مثلها تمامًا".
وأضاف "أعلم أن بوريس تعلم دروسا من المرة السابقة التي شغل فيها المنصب في 10 داونينغ ستريت، إنه سيركز جهوده من اليوم الأول لتوليه المنصب مجدداً على ما تحتاجه بريطانيا".
وتابع "أدعم بوريس جونسون
في العودة مجدداً لرئاسة الوزراء".
وأردف "يمكننا جميعا أن نرى قوة التحديات التي نواجهها، من الأزمة في أوكرانيا إلى نمو اقتصادنا".
وواصل قائلا "لمعالجة هذه الأمور علينا دعم من سيصبح رئيس الوزراء القادم والعمل بلا كلل نيابة عن الشعب البريطاني".
ويحتاج المرشحون لخلافة رئيسة وزراء بريطانيا، دعم 100 من نواب حزب المحافظين.
وفي حين أعلن ريشي سوناك
وزير المالية السابق، وبيني موردونت وزيرة الدفاع السابقة ترشحهما للمنصب، لم يعلن جونسون حتى الآن ترشحه رغم حصوله على دعم عدد النواب اللازم للترشح.