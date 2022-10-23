https://sputnikarabic.ae/20221023/وضع-أول-قمر-صناعي-لمجموعة-سفيرا-الروسية-في-المدار-1069364526.html
وضع أول قمر صناعي لمجموعة "سفيرا" الروسية في المدار
وضع أول قمر صناعي لمجموعة "سفيرا" الروسية في المدار
قال متحدث باسم شركة الفضاء الروسية روسكوسموس، إن القمر الصناعي Skif-D""، وهو الأول ضمن مجموعة "سفيرا" المدارية المكونة من عدة أقمار صناعية، وضع في مداره بنجاح... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T01:04+0000
2022-10-23T01:04+0000
2022-10-23T01:04+0000
أخبار روسيا اليوم
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ويوم السبت، أطلقت روسيا صاروخا فضائيا من طرازSoyuz-2.1b" " يحمل القمر الصناعي "Skif-D"، وهو الأول ضمن مجموعة "سفيرا" المدارية المكونة من عدة أقمار صناعية، كما يحمل ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات من طراز Gonets-M""، حيث جرى الإطلاق من قاعدة فوستوتشني الفضائية.ويُعد القمر الصناعي "Skif-D" نموذجًا لقدرات نظام "Skif" للإنترنت عريض النطاق في روسيا مستقبلًا، والذي سيكون جزءًا من مجموعة "سفيرا" أيضًا.كما تستعد روسيا لإطلاق القمر الصناعي "مارافون" لتشغيل نظام إنترنت الأشياء، وتعتزم كذلك وضع أول قمر صناعي من طرازExpress-RV"" في مداره بحلول أواخر عام 2025.
https://sputnikarabic.ae/20221022/روسيا-تطلق-صاروخا-فضائيا-حاملا-لأقمار-صناعية-من-قاعدة-فوستوتشني-الفضائية-1069363795.html
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أخبار روسيا اليوم
وضع أول قمر صناعي لمجموعة "سفيرا" الروسية في المدار
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قال متحدث باسم شركة الفضاء الروسية روسكوسموس، إن القمر الصناعي Skif-D""، وهو الأول ضمن مجموعة "سفيرا" المدارية المكونة من عدة أقمار صناعية، وضع في مداره بنجاح بعد الإطلاق يوم السبت.
ويوم السبت، أطلقت روسيا صاروخا فضائيا من طرازSoyuz-2.1b" " يحمل القمر الصناعي "Skif-D"
، وهو الأول ضمن مجموعة "سفيرا" المدارية المكونة من عدة أقمار صناعية، كما يحمل ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات من طراز Gonets-M""، حيث جرى الإطلاق من قاعدة فوستوتشني الفضائية.
وقال متحدث باسم وكالة روسكوزموس للصحفيين بعد عدة ساعات من الإطلاق، "تم فصل جميع الأقمار الصناعية ووضعها في المدار".
ويُعد القمر الصناعي "Skif-D" نموذجًا لقدرات نظام "Skif" للإنترنت عريض النطاق في روسيا مستقبلًا، والذي سيكون جزءًا من مجموعة "سفيرا" أيضًا.
كما تستعد روسيا لإطلاق القمر الصناعي "مارافون" لتشغيل نظام إنترنت الأشياء، وتعتزم كذلك وضع أول قمر صناعي من طرازExpress-RV"" في مداره بحلول أواخر عام 2025.