https://sputnikarabic.ae/20221022/روسيا-تطلق-صاروخا-فضائيا-حاملا-لأقمار-صناعية-من-قاعدة-فوستوتشني-الفضائية-1069363795.html
روسيا تطلق صاروخا فضائيا حاملا لأقمار صناعية من قاعدة فوستوتشني الفضائية
روسيا تطلق صاروخا فضائيا حاملا لأقمار صناعية من قاعدة فوستوتشني الفضائية
أطلقت روسيا صاروخًا فضائيًا من طراز"Soyuz-2.1b" يحمل القمر الصناعي "Skif-D"، وهو الأول ضمن مجموعة "سفيرا" المدارية المكونة من عدة أقمار صناعية، كما يحمل ثلاثة... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T23:00+0000
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أخبار روسيا اليوم
الأقمار الصناعية
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قاعدة فوستوتشني الفضائية - سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، أن الإطلاق حضره مدير وكالة الفضاء الروسي "روسكوزموس" يوري بوريسوف، ونائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف.ومن المنتظر أن تستقر الأقمار الجديدة في مداراتها خلال ساعات.ويتمتع الصاروخ "سويوز" بنسبة عالية من الموثوقية بين منصات الإطلاق في مختلف البلدان في العالم، وتم تنفيذ أكبر عدد من المهام الفضائية الناجحة في العالم بواسطة هذا الصاروخ.ويُعد القمر الصناعي "Skif-D" نموذجًا لقدرات نظام "Skif" للإنترنت عريض النطاق في روسيا مستقبلًا، والذي سيكون جزءًا من مجموعة "سفيرا" أيضًا.كما تستعد روسيا لإطلاق القمر الصناعي "مارافون" لتشغيل نظام إنترنت الأشياء، وتعتزم كذلك وضع أول قمر صناعي من طراز"Express-RV" في مداره بحلول أواخر عام 2025.
https://sputnikarabic.ae/20221016/قتلة-الأقمار-الصناعية-ما-هي-أنظمة-تيرادا-ورودولف-1069077469.html
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أخبار روسيا اليوم, الأقمار الصناعية
أخبار روسيا اليوم, الأقمار الصناعية
روسيا تطلق صاروخا فضائيا حاملا لأقمار صناعية من قاعدة فوستوتشني الفضائية
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أطلقت روسيا صاروخًا فضائيًا من طراز"Soyuz-2.1b" يحمل القمر الصناعي "Skif-D"، وهو الأول ضمن مجموعة "سفيرا" المدارية المكونة من عدة أقمار صناعية، كما يحمل ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات من طراز "Gonets-M"، حيث جرى الإطلاق من قاعدة فوستوتشني الفضائية،
قاعدة فوستوتشني الفضائية - سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، أن الإطلاق حضره مدير وكالة الفضاء الروسي "روسكوزموس" يوري بوريسوف، ونائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف.
ويتمتع الصاروخ "سويوز" بنسبة عالية من الموثوقية بين منصات الإطلاق في مختلف البلدان في العالم، وتم تنفيذ أكبر عدد من المهام الفضائية الناجحة
في العالم بواسطة هذا الصاروخ.
ويُعد القمر الصناعي "Skif-D" نموذجًا لقدرات نظام "Skif" للإنترنت عريض النطاق في روسيا مستقبلًا، والذي سيكون جزءًا من مجموعة "سفيرا" أيضًا.
كما تستعد روسيا لإطلاق القمر الصناعي "مارافون" لتشغيل نظام إنترنت الأشياء، وتعتزم كذلك وضع أول قمر صناعي من طراز"Express-RV" في مداره بحلول أواخر عام 2025.