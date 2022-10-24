https://sputnikarabic.ae/20221024/ارتفاع-التجارة-بين-روسيا-والصين-بنسبة-325-في-الأرباع-الثلاثة-الأولى-من-عام-2022-1069394526.html
ارتفاع التجارة بين روسيا والصين بنسبة 32.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022
ارتفاع التجارة بين روسيا والصين بنسبة 32.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022
ارتفعت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 32.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 136.089 مليار دولار، حسبما... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
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زادت صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي وبلغت 52.244 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين خلال الأرباع الثلاثة من عام 2022 بنسبة 51.6 في المائة وبلغت 83.845 مليار دولار.في سبتمبر وحده، بلغت التجارة بين روسيا والصين 18.656 مليار دولار.في العام الماضي، زادت التجارة بين البلدين بنسبة 35.8 في المائة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 146.887 مليار دولار.بينما ارتفعت التجارة بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 6.9% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 580.397 مليار دولار، حسبما أفادت الإدارة الصينية العامة للجمارك.
https://sputnikarabic.ae/20221023/بوتين-يرسل-برقية-تهنئة-إلى-شي-جين-بينغ--1069369183.html
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أخبار روسيا اليوم, الصين
ارتفاع التجارة بين روسيا والصين بنسبة 32.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022
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ارتفعت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 32.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 136.089 مليار دولار، حسبما أفادت الإدارة العامة للجمارك الصينية.
زادت صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي وبلغت 52.244 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين خلال الأرباع الثلاثة من عام 2022 بنسبة 51.6 في المائة وبلغت 83.845 مليار دولار
.
في سبتمبر وحده، بلغت التجارة بين روسيا والصين 18.656 مليار دولار.
في العام الماضي، زادت التجارة بين البلدين بنسبة 35.8 في المائة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 146.887 مليار دولار.
بينما ارتفعت التجارة بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 6.9% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 580.397 مليار دولار، حسبما أفادت الإدارة الصينية العامة للجمارك.