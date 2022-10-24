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https://sputnikarabic.ae/20221024/الأردن-يعتبر-حل-القضية-الفلسطينية-أساس-تحقيق-الأمن-والسلام-في-المنطقة-1069411116.html
الأردن يعتبر حل القضية الفلسطينية أساس تحقيق الأمن والسلام في المنطقة
الأردن يعتبر حل القضية الفلسطينية أساس تحقيق الأمن والسلام في المنطقة
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن بلاده شريك أساسي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، مذكرا بأهمية حل... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T12:35+0000
2022-10-24T12:35+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية بويار أوسماني في البحر الميت، ضمن أعمال المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، حسبما نقلت وكالة "عمون" الأردنية.وأوضح الصفدي أن هذه الشراكة تتجلى في مواقف المملكة الثابتة التي تدعو إلى حل كل الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي اعتبر أنها "كانت وستبقى أساس الصراع والحل في المنطقة".وقال: "القضية الفلسطينية كانت وستبقى أساس الحل وتحقيق الأمن والسلام الذي نريده جميعا لبناء مستقبل أفضل تسوده الفرص والتعاون وخال من العوز والاحتلال".وتابع أن "هناك احتلال على مدى كيلومترات من المكان الذي نجلس به، وبالتالي رفضنا للاحتلال موقف ثابت"، على حد تعبيره، وفي إشارة منه على ما يبدو إلى إسرائيل.وعن التمثيل الفلسطيني في المؤتمر، قال الصفدي: "إذا حضر الأردن حضر الصوت الفلسطيني، والمؤتمر لديه عدة أجندات وكل ما تطرحه المنظمة منسجم مع رؤيتنا".وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر تطرق إلى الحديث عن الأزمة الأوكرانية وضرورة حلها سياسيا لما لها من انعكاس على العالم أجمع.من جانبه، شكر وزير الخارجية المقدوني، الأردن، على احتضان المؤتمر، الذي وصفه بأنه يشمل كل قضايا منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن "الأردن شريك حقيقي يدعم أجندة المنظمة".المؤتمر، تنظمه جمهورية مقدونيا الشمالية رئيسة مجموعة شركاء البحر الأبيض المتوسط من أجل التعاون لعام 2022، والأمانة العامة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20220626/العاهل-الأردني-يؤكد-أنه-يسعى-مع-الجانب-الأمريكي-لكي-تتصدر-فلسطين-جدول-أعمال-زيارة-بايدن-للمنطقة-1064242876.html
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أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الأردن يعتبر حل القضية الفلسطينية أساس تحقيق الأمن والسلام في المنطقة

12:35 GMT 24.10.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن بلاده شريك أساسي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، مذكرا بأهمية حل الصراع العربي- الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية بويار أوسماني في البحر الميت، ضمن أعمال المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، حسبما نقلت وكالة "عمون" الأردنية.
وأوضح الصفدي أن هذه الشراكة تتجلى في مواقف المملكة الثابتة التي تدعو إلى حل كل الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي اعتبر أنها "كانت وستبقى أساس الصراع والحل في المنطقة".
وقال: "القضية الفلسطينية كانت وستبقى أساس الحل وتحقيق الأمن والسلام الذي نريده جميعا لبناء مستقبل أفضل تسوده الفرص والتعاون وخال من العوز والاحتلال".
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وتابع أن "هناك احتلال على مدى كيلومترات من المكان الذي نجلس به، وبالتالي رفضنا للاحتلال موقف ثابت"، على حد تعبيره، وفي إشارة منه على ما يبدو إلى إسرائيل.
وعن التمثيل الفلسطيني في المؤتمر، قال الصفدي: "إذا حضر الأردن حضر الصوت الفلسطيني، والمؤتمر لديه عدة أجندات وكل ما تطرحه المنظمة منسجم مع رؤيتنا".
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر تطرق إلى الحديث عن الأزمة الأوكرانية وضرورة حلها سياسيا لما لها من انعكاس على العالم أجمع.
من جانبه، شكر وزير الخارجية المقدوني، الأردن، على احتضان المؤتمر، الذي وصفه بأنه يشمل كل قضايا منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن "الأردن شريك حقيقي يدعم أجندة المنظمة".
المؤتمر، تنظمه جمهورية مقدونيا الشمالية رئيسة مجموعة شركاء البحر الأبيض المتوسط من أجل التعاون لعام 2022، والأمانة العامة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
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