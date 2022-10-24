https://sputnikarabic.ae/20221024/الأردن-يعتبر-حل-القضية-الفلسطينية-أساس-تحقيق-الأمن-والسلام-في-المنطقة-1069411116.html

الأردن يعتبر حل القضية الفلسطينية أساس تحقيق الأمن والسلام في المنطقة

الأردن يعتبر حل القضية الفلسطينية أساس تحقيق الأمن والسلام في المنطقة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن بلاده شريك أساسي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، مذكرا بأهمية حل... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية بويار أوسماني في البحر الميت، ضمن أعمال المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، حسبما نقلت وكالة "عمون" الأردنية.وأوضح الصفدي أن هذه الشراكة تتجلى في مواقف المملكة الثابتة التي تدعو إلى حل كل الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي اعتبر أنها "كانت وستبقى أساس الصراع والحل في المنطقة".وقال: "القضية الفلسطينية كانت وستبقى أساس الحل وتحقيق الأمن والسلام الذي نريده جميعا لبناء مستقبل أفضل تسوده الفرص والتعاون وخال من العوز والاحتلال".وتابع أن "هناك احتلال على مدى كيلومترات من المكان الذي نجلس به، وبالتالي رفضنا للاحتلال موقف ثابت"، على حد تعبيره، وفي إشارة منه على ما يبدو إلى إسرائيل.وعن التمثيل الفلسطيني في المؤتمر، قال الصفدي: "إذا حضر الأردن حضر الصوت الفلسطيني، والمؤتمر لديه عدة أجندات وكل ما تطرحه المنظمة منسجم مع رؤيتنا".وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر تطرق إلى الحديث عن الأزمة الأوكرانية وضرورة حلها سياسيا لما لها من انعكاس على العالم أجمع.من جانبه، شكر وزير الخارجية المقدوني، الأردن، على احتضان المؤتمر، الذي وصفه بأنه يشمل كل قضايا منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن "الأردن شريك حقيقي يدعم أجندة المنظمة".المؤتمر، تنظمه جمهورية مقدونيا الشمالية رئيسة مجموعة شركاء البحر الأبيض المتوسط من أجل التعاون لعام 2022، والأمانة العامة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

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