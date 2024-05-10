https://sputnikarabic.ae/20240510/القسام-تخوض-معارك-ضارية-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-محاور-عدة-1088702015.html

"القسام" تخوض معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في محاور عدة

"القسام" تخوض معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في محاور عدة

سبوتنيك عربي

أفادت "كتائب القسام" اليوم الجمعة، بأن مقاتليها يخوضون معارك ضارية وقوية في محاور عدة ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T08:03+0000

2024-05-10T08:03+0000

2024-05-10T08:31+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

طوفان الأقصى

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/12/1085137290_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b99a21dec74405cba38ee7827d1237d5.jpg

وقالت القسام في بيان لها على "تلغرام: "ينفذ مجاهدونا عملاً عسكرياً مركباً ومتزامناً بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح حيث تم استهداف مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة "TBG" واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة "الياسين 105" واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع كامل أفراد القوة بين قتيل وجريح".وأوضح البيان: "تم استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة".وتابع بيان "القسام": "تم قصف موقع "إسناد صوفا" العسكري بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم".وبحسب بيان "القسام" فإن مقاتليها "يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"."القسام" تعلن القضاء على 10 جنود إسرائيليين من "النقطة صفر""القسام" تعلن إيقاع رتل عسكري إسرائيلي بكمين مركب وتنفيذ عملية مشتركة مع "سرايا القدس"وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثرمن 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240219/القسام-تعلن-استهداف-قوة-إسرائيلية-مكونة-من-15-ضابطا-وجنديا--1086222710.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى