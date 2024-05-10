https://sputnikarabic.ae/20240510/القسام-تخوض-معارك-ضارية-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-محاور-عدة-1088702015.html
"القسام" تخوض معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في محاور عدة
"القسام" تخوض معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في محاور عدة
سبوتنيك عربي
أفادت "كتائب القسام" اليوم الجمعة، بأن مقاتليها يخوضون معارك ضارية وقوية في محاور عدة ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T08:03+0000
2024-05-10T08:03+0000
2024-05-10T08:31+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
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وقالت القسام في بيان لها على "تلغرام: "ينفذ مجاهدونا عملاً عسكرياً مركباً ومتزامناً بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح حيث تم استهداف مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة "TBG" واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة "الياسين 105" واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع كامل أفراد القوة بين قتيل وجريح".وأوضح البيان: "تم استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة".وتابع بيان "القسام": "تم قصف موقع "إسناد صوفا" العسكري بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم".وبحسب بيان "القسام" فإن مقاتليها "يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"."القسام" تعلن القضاء على 10 جنود إسرائيليين من "النقطة صفر""القسام" تعلن إيقاع رتل عسكري إسرائيلي بكمين مركب وتنفيذ عملية مشتركة مع "سرايا القدس"وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثرمن 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240219/القسام-تعلن-استهداف-قوة-إسرائيلية-مكونة-من-15-ضابطا-وجنديا--1086222710.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى
"القسام" تخوض معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في محاور عدة
08:03 GMT 10.05.2024 (تم التحديث: 08:31 GMT 10.05.2024)
أفادت "كتائب القسام" اليوم الجمعة، بأن مقاتليها يخوضون معارك ضارية وقوية في محاور عدة ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت القسام في بيان لها على "تلغرام: "ينفذ مجاهدونا عملاً عسكرياً مركباً ومتزامناً بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح حيث تم استهداف مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة "TBG" واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة "الياسين 105" واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع كامل أفراد القوة بين قتيل وجريح".
وأضافت في بيان لاحق: "كتائب القسام توقع قوة صهيونية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام معد مسبقًا داخل موقع ثكنة سعد صايل شرق رفح وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".
وأوضح البيان: "تم استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة".
وأشار البيان إلى أن "القسام" دمر "ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة".
وتابع بيان "القسام": "تم قصف موقع "إسناد صوفا" العسكري بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم".
وقالت: "تم تدمير دبابة "ميركافا 4" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".
وبحسب بيان "القسام" فإن مقاتليها "يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية
برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثرمن 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.