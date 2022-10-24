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https://sputnikarabic.ae/20221024/الجيش-الأوكراني-يعلن-الحاجة-لمزيد-من-عمليات-التجنيد-1069397427.html
الجيش الأوكراني يعلن الحاجة لمزيد من عمليات التجنيد
الجيش الأوكراني يعلن الحاجة لمزيد من عمليات التجنيد
أعلن قائد مركز تشكيل القوات في العاصمة كييف، يوري ماكسيموف، أن القوات الأوكرانية بحاجة إلى المزيد من التجنيد، وسيتم استدعاء جميع الرجال المؤهلين للخدمة... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T08:24+0000
2022-10-24T08:29+0000
العالم
القوات المسلحة الأوكرانية
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وقال ماكسيموف في مقابلة مع قناة "تي إس إن" التلفزيونية إن "التعبئة ستستمر، هناك حاجة إلى المزيد من العناصر البشرية. يجب علينا زيادة إمكاناتنا، ونرى جميعا أن جيشنا ينفذ عمليات هجومية بثقة في مناطق معينة. بالطبع يجب أن يكون لدينا عدد أكبر من الأفراد".وأشار ماكسيموف إلى أن التعبئة الآن على "أعلى مستوى"، وسيستمر إصدار مذكرات استدعاء الجنود في أي مكان وفي أي وقت من اليوم وستطال جميع الاحتياط دون سن الستين.يذكر أن البرلمان الأوكراني "رادا" أيد في 15 أغسطس/آب الماضي تمديد الأحكام العرفية وفترة التعبئة العامة لمدة 90 يوما.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خاصة بعد انضمام هذه المناطق إلى روسيا، عقب استفتاء صوّت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا، وبعد المصادقة البرلمانية في روسيا وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق الأربع كيانات اتحادية روسية جديدة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الكيانات الفيدرالية الروسية، بما في ذلك الحماية كأرض روسية. وتواصل القوات الروسية العمل على تحقيق أهداف العملية العسكرية بحماية السكان في دونباس وتحرير ما تبقى من أراضي هذه المناطق التي لا تزال تحت سيطرة نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220815/البرلمان-الأوكراني-يمدد-الأحكام-العرفية-والتعبئة-العامة-لمدة-90-يوما-1066429282.html
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العالم, القوات المسلحة الأوكرانية
العالم, القوات المسلحة الأوكرانية

الجيش الأوكراني يعلن الحاجة لمزيد من عمليات التجنيد

08:24 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 08:29 GMT 24.10.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورأسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه
أسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلن قائد مركز تشكيل القوات في العاصمة كييف، يوري ماكسيموف، أن القوات الأوكرانية بحاجة إلى المزيد من التجنيد، وسيتم استدعاء جميع الرجال المؤهلين للخدمة العسكرية.
وقال ماكسيموف في مقابلة مع قناة "تي إس إن" التلفزيونية إن "التعبئة ستستمر، هناك حاجة إلى المزيد من العناصر البشرية. يجب علينا زيادة إمكاناتنا، ونرى جميعا أن جيشنا ينفذ عمليات هجومية بثقة في مناطق معينة. بالطبع يجب أن يكون لدينا عدد أكبر من الأفراد".
وأشار ماكسيموف إلى أن التعبئة الآن على "أعلى مستوى"، وسيستمر إصدار مذكرات استدعاء الجنود في أي مكان وفي أي وقت من اليوم وستطال جميع الاحتياط دون سن الستين.
يذكر أن البرلمان الأوكراني "رادا" أيد في 15 أغسطس/آب الماضي تمديد الأحكام العرفية وفترة التعبئة العامة لمدة 90 يوما.
البرلمان الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يوما
15 أغسطس, 12:16 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خاصة بعد انضمام هذه المناطق إلى روسيا، عقب استفتاء صوّت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا، وبعد المصادقة البرلمانية في روسيا وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق الأربع كيانات اتحادية روسية جديدة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الكيانات الفيدرالية الروسية، بما في ذلك الحماية كأرض روسية. وتواصل القوات الروسية العمل على تحقيق أهداف العملية العسكرية بحماية السكان في دونباس وتحرير ما تبقى من أراضي هذه المناطق التي لا تزال تحت سيطرة نظام كييف.
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMT
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