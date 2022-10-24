https://sputnikarabic.ae/20221024/الجيش-الأوكراني-يعلن-الحاجة-لمزيد-من-عمليات-التجنيد-1069397427.html

الجيش الأوكراني يعلن الحاجة لمزيد من عمليات التجنيد

الجيش الأوكراني يعلن الحاجة لمزيد من عمليات التجنيد

أعلن قائد مركز تشكيل القوات في العاصمة كييف، يوري ماكسيموف، أن القوات الأوكرانية بحاجة إلى المزيد من التجنيد، وسيتم استدعاء جميع الرجال المؤهلين للخدمة... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T08:24+0000

2022-10-24T08:24+0000

2022-10-24T08:29+0000

العالم

القوات المسلحة الأوكرانية

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وقال ماكسيموف في مقابلة مع قناة "تي إس إن" التلفزيونية إن "التعبئة ستستمر، هناك حاجة إلى المزيد من العناصر البشرية. يجب علينا زيادة إمكاناتنا، ونرى جميعا أن جيشنا ينفذ عمليات هجومية بثقة في مناطق معينة. بالطبع يجب أن يكون لدينا عدد أكبر من الأفراد".وأشار ماكسيموف إلى أن التعبئة الآن على "أعلى مستوى"، وسيستمر إصدار مذكرات استدعاء الجنود في أي مكان وفي أي وقت من اليوم وستطال جميع الاحتياط دون سن الستين.يذكر أن البرلمان الأوكراني "رادا" أيد في 15 أغسطس/آب الماضي تمديد الأحكام العرفية وفترة التعبئة العامة لمدة 90 يوما.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خاصة بعد انضمام هذه المناطق إلى روسيا، عقب استفتاء صوّت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا، وبعد المصادقة البرلمانية في روسيا وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق الأربع كيانات اتحادية روسية جديدة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الكيانات الفيدرالية الروسية، بما في ذلك الحماية كأرض روسية. وتواصل القوات الروسية العمل على تحقيق أهداف العملية العسكرية بحماية السكان في دونباس وتحرير ما تبقى من أراضي هذه المناطق التي لا تزال تحت سيطرة نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20220815/البرلمان-الأوكراني-يمدد-الأحكام-العرفية-والتعبئة-العامة-لمدة-90-يوما-1066429282.html

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العالم, القوات المسلحة الأوكرانية