https://sputnikarabic.ae/20221020/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مروحية-مي-8-و18-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1069267432.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية "مي-8" و18 طائرة مسيرة أوكرانية

الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية "مي-8" و18 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال اليوم الماضي، طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك... 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T10:12+0000

2022-10-20T10:12+0000

2022-10-20T10:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان الوزارة: ""أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما أسقطت 18 طائرة أوكرانية دون طيار في الجو في مناطق "فيسوكوي وسوخانوفو وصادوق وتومارينو ومقاطعة خيرسون وزيليني جاي وسكيلكي وبورتشاك زابوروجيه".وأكد البيان "اعتراض ثلاث قذائف من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة في منطقة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: "تم تدمير ثلاثة مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دفوريتشونوي، وغلوشكوفكا، ومنطقة خاركي، وليوبيموفكا، ومنطقة خيرسون، بالإضافة إلى 72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 179 مقاطعة".وقال بيان الوزارة: "في سياق معركة مضادة للبطاريات، تم تدمير بطارية أوكرانية لإطلاق صواريخ أولخا، في منطقة بلدة ليبتسي في مقاطعة خاركوف".وبالإضافة إلى ذلك، دمرت خمس نقاط انتشار مؤقت للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات كراماتورسك وسفيرسك وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفايا كامينكا وبياتيكاتكا في مقاطعة خيرسون.وأشار البيان إلى إن القوات الروسية أحبطت خلال اليوم محاولات الجيش الأوكراني لعبور نهر زريبيتس في دونباس، وعاد العدو إلى مواقعه الأصلية، وقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا ومدرعتين قتاليتين وثلاث شاحنات صغيرة".وأكد البيان "تدمير أربعة مستودعات للذخيرة في مناطق فيغوليفكا في مقاطعة خاركوف، وأرتيموفسك، وبيتريفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وماتفييفكا في مقاطعة زابوروجيه. وفي منطقة إنجوليتس في مقاطعة دنيبروبتروفسك، كما تم تدمير منشآت تخزين المعدات العسكرية للقوات المسلحة الاوكرانية".وتابع البيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية، شن ضربات بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة، على أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية وقطاع الطاقة في أوكرانيا. وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خاصة بعد انضمام هذه المناطق إلى روسيا، عقب استفتاء صوّت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا، وبعد المصادقة البرلمانية في روسيا وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق الأربع كيانات اتحادية روسية جديدة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الكيانات الفدرالية الروسية، بما في ذلك الحماية كأرض روسية. كما أعلن الرئيس بوتين بعد ذلك، عن استعداد بلاده للحوار مع كييف لوضع حد للقتال في أوكرانيا، ولكن موضوع المناطق المنضمة إلى روسيا أصبح لا يخضع لأي حوار، وأن القوات الروسية ستواصل العمل لتحرير ما تبقى من أراضي هذه المناطق التي لا تزال تحت سيطرة قوات كييف.

https://sputnikarabic.ae/20221018/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-محاولة-للقوات-الأوكرانية-لاختراق-الدفاعات-الروسية-في-مقاطعة-خيرسون-1069182558.html

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