https://sputnikarabic.ae/20221024/الدفاع-الإيراني-يحذر-من-أن-أي-انتهاك-للمجال-الجوي-للبلاد-سيواجه-بـرد-سريع-وحاسم-1069431562.html

الدفاع الإيراني يحذر من أن أي انتهاك للمجال الجوي للبلاد سيواجه بـ"رد سريع وحاسم"

الدفاع الإيراني يحذر من أن أي انتهاك للمجال الجوي للبلاد سيواجه بـ"رد سريع وحاسم"

أكد الدفاع الجوي الإيراني، اليوم الاثنين، أن "أمن المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يعد خطا أحمر"، واصفا التقدم الكبير والإنجازات بأنها "باهرة جدا". 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T20:28+0000

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2022-10-24T20:28+0000

أخبار إيران

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وقال قائد الدفاع الجوي لمنطقة شمال غربي إيران العميد الركن عباس عظيمي، إن "أمن وسلامة سماء إيران تحقق من خلال الجهود المبذولة على مدار الساعة"، محذرًا من أن "أي انتهاك للمجال الجوي سيواجه برد سريع وحاسم من قبل الدفاع الجوي"، حسب إذاعة طهران.وأضاف عظيمي أن "الإنجازات الأخيرة في إيران خلقت قوة ردع للبلاد"، متابعًا: "العدو يستخدم إمبراطوريته الإعلامية لترويج الانحلال الخلقي في المجتمع، وأن الجمهورية الإسلامية تُستهدَف اليوم بأكبر هجوم إعلامي غير مسبوق في العالم".وكان وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، قال السبت الماضي، إن بلاده قادرة بسهولة على تصنيع الصواريخ بالمدى المطلوب للدفاع عن إيران.ونقلت وكالة إرنا، عن آشتياني "أن وزارة الدفاع الإيرانية لن تدخر جهدا في حماية الشعب الإيراني وستعبر حدود المعرفة للدفاع عنه، والتقدم الدفاعي في الحقيقة يشير إلى التقدم العلمي للبلاد".وأكد القائد العسكري الإيراني أن تطوير الصناعة العسكرية والدفاعية في بلاده يتماشى مع حصول المعرفة والتقنيات الحديثة في العالم، مشيرا إلى أن الصناعات المختلفة تتعاون بعضها مع بعض في إنتاج الصواريخ والذخائر الموجهة.ولفت العميد رضا آشتياني إلى أن "إنتاج المنتجات الاستراتيجية مثل أنواع الذخائر والصواريخ الذكية الإيرانية هو قمة التقدم والتعاون بين المنظمات وقوة الإدارة المتكاملة والقوية في الاستفادة من المجموعات التي تعتمد على المعرفة والخبرة".

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