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موسكو تطالب كييف بوقف الإجراءات الاستفزازية لإعداد "القنبلة القذرة"
https://sputnikarabic.ae/20221024/الرئيس-العراقي-الجديد-عبد-اللطيف-رشيد-يتعهد-بتعزيز-العلاقات-مع-روسيا-1069425693.html
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يتعهد بتعزيز العلاقات مع روسيا
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يتعهد بتعزيز العلاقات مع روسيا
قال الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين ، في لقاء مع السفير الروسي لدى العراق، إلبروس كوتراشيف، إن "العراق يسعى إلى تعزيز العلاقات مع روسيا... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T16:23+0000
2022-10-24T16:23+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مكتب رشيد في بيان للرئاسة العراقية، إن السفير سلم الرئيس العراقي رسالة خطية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ فيها رشيد على انتخابه رئيسا للعراق، وأكد تطلع موسكو لتعزيز العلاقات الثنائية.وأعرب الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، عن شكره وتقديره للرئيس بوتين، كما أكد عزم العراق على تعزيز العلاقات الودية بين البلدين والعمل على توسيعها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انتخب البرلمان العراقي بأغلبية الأصوات، عبد اللطيف رشيد، (78 عاما) رئيسا جديدا للبلاد.وتعهد رشيد ببذل كل جهد ممكن لضمان علاقات بغداد القوية مع دول الجوار والمجتمع الدولي، وكذلك للمساعدة في حل المشاكل الداخلية في البلاد.
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العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا, العالم العربي

الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يتعهد بتعزيز العلاقات مع روسيا

16:23 GMT 24.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEالرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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قال الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين ، في لقاء مع السفير الروسي لدى العراق، إلبروس كوتراشيف، إن "العراق يسعى إلى تعزيز العلاقات مع روسيا بما يخدم مصالح البلدين".
القاهرة - سبوتنيك. وقال مكتب رشيد في بيان للرئاسة العراقية، إن السفير سلم الرئيس العراقي رسالة خطية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ فيها رشيد على انتخابه رئيسا للعراق، وأكد تطلع موسكو لتعزيز العلاقات الثنائية.
وأعرب الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، عن شكره وتقديره للرئيس بوتين، كما أكد عزم العراق على تعزيز العلاقات الودية بين البلدين والعمل على توسيعها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انتخب البرلمان العراقي بأغلبية الأصوات، عبد اللطيف رشيد، (78 عاما) رئيسا جديدا للبلاد.
وتعهد رشيد ببذل كل جهد ممكن لضمان علاقات بغداد القوية مع دول الجوار والمجتمع الدولي، وكذلك للمساعدة في حل المشاكل الداخلية في البلاد.
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:42 GMT
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