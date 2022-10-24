https://sputnikarabic.ae/20221024/الرئيس-المصري-يدعو-نظيره-العراقي-عبد-اللطيف-رشيد-لحضور-قمة-المناخ-في-شرم-الشيخ-1069409110.html

الرئيس المصري يدعو نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ

الرئيس المصري يدعو نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، لحضور قمة قادة العالم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T11:53+0000

2022-10-24T11:53+0000

2022-10-24T11:53+0000

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وتلقى رشيد دعوة السيسي من خلال السفير المصري لدى العراق، وليد محمد إسماعيل، أثناء استقبال الرئيس العراقي له في قصر السلام بالعاصمة العراقية بغداد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في دعوته لنظيره العراقي "بجهود العراق في ملف تغير المناخ"، ودعا إلى "التنسيق والعمل المشترك بين البلدين ودعم جهود مصر الهادفة إلى الوصول لنتائج شاملة وطموحة تصب في مصلحة دول المنطقة وشعوبها وتعزز المساعي العالمية لمواجهة تغير المناخ".كما أكد السيسي على "أهمية تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض لتطبيق أهداف اتفاق باريس"، رفتا الى أن "تغير المناخ يعتبر التحدي الأصعب الذي يواجهه العالم حاليا، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الدول جميعاً لتمكين الدول النامية من القيام بدورها في هذا المجال".من ناحيته، لفت الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، إلى أن "عمق العلاقات التاريخية مع مصر، وأهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي البنّاء على مختلف الصعد تحقيقا لتطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والرفاه".وأعرب عن "عميق شكره وامتنانه للدعوة"، محمّلا السفير المصري لدى العراق، تحياته الخالصة للرئيس المصري.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد في أول اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد، على الحرص على "الاستمرار في دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات"، كما أعرب عن "الاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.يذكر أنه من المقرر عقد مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ بمصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20221023/مصر-تخصص-منطقة-للتظاهر-في-شرم-الشيخ-على-هامش-مؤتمر-المناخ-فيديو-1069384895.html

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