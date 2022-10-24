https://sputnikarabic.ae/20221024/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يحلق-في-سماء-نابلس-واستخدام-الصواريخ-المضادة-للدروع-فيديو-1069434405.html
الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في سماء نابلس واستخدام الصواريخ المضادة للدروع.. فيديو
الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في سماء نابلس واستخدام الصواريخ المضادة للدروع.. فيديو
حلق الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الاثنين/الثلاثاء، في سماء مدينة نابلس بالضفة الغربية. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T23:11+0000
2022-10-24T23:11+0000
2022-10-24T23:14+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأفاد شهود عيان لوكالة سبوتنيك، بأن طائرات إسرائيلية بدون طيار تستهدف سلسلة من الأهداف من الجو في نابلس.وأكدت القناة 13 العبرية أن قوات من الجيش الإسرائيلي أطلقوا صواريخ مضادة للدروع على مبان فيها ناشطون من عرين الأسود.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة فلسطينية بمنطقة رأس العين وسط نابلس ولا يعلم مصير من كان بداخلها.وأظهر مقطع مصور متداول للسيارة يظهر النيران تشتعل بضراوة في السيارة وسط صيحات الناس حولها.على جانب آخر، قالت القناة 12 العبرية إن الجيش الاسرائيلي ينفذ عملية مكثفة ضد عرين الأسود في نابلس وتبادل كثيف لإطلاق النار.وتعيش مدينة نابلس ليلة ملتهبة بسبب الاجتياح الواسع من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، والاشتباكات من قبل المقاومين الفلسطينيين الذين يطلقون على أنفسهم "عرين الأسود".وبرز اسم "عرين الأسود" خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها العديد من عمليات إطلاق النار ضد القوات الإسرائيلية في الضفة.وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.وخلال عمليته العسكرية المعروفة باسم "كاسر الأمواج" تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل عدد من أفراد "عرين الأسود".
https://sputnikarabic.ae/20221024/مقتل-فلسطينيين-وإصابة-14-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1069433995.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في سماء نابلس واستخدام الصواريخ المضادة للدروع.. فيديو
23:11 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 23:14 GMT 24.10.2022) تابعنا عبر
حلق الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الاثنين/الثلاثاء، في سماء مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان لوكالة سبوتنيك، بأن طائرات إسرائيلية بدون طيار تستهدف سلسلة من الأهداف من الجو في نابلس.
وأكدت القناة 13 العبرية أن قوات من الجيش الإسرائيلي أطلقوا صواريخ مضادة للدروع على مبان فيها ناشطون
من عرين الأسود.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس إلى شخصين والإصابات إلى 15 شخصا.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة فلسطينية بمنطقة رأس العين وسط نابلس ولا يعلم مصير من كان بداخلها.
وأظهر مقطع مصور متداول للسيارة يظهر النيران تشتعل بضراوة في السيارة وسط صيحات الناس حولها
.
على جانب آخر، قالت القناة 12 العبرية إن الجيش الاسرائيلي ينفذ عملية مكثفة ضد عرين الأسود في نابلس وتبادل كثيف لإطلاق النار.
وتعيش مدينة نابلس ليلة ملتهبة بسبب الاجتياح الواسع من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، والاشتباكات من قبل المقاومين الفلسطينيين الذين يطلقون على أنفسهم "عرين الأسود".
وبرز اسم "عرين الأسود" خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها العديد من عمليات إطلاق النار ضد القوات الإسرائيلية في الضفة.
وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.
وخلال عمليته العسكرية المعروفة باسم "كاسر الأمواج" تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل عدد من أفراد "عرين الأسود".