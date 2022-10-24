https://sputnikarabic.ae/20221024/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-ترسل-خبراء-إلى-أوكرانيا-بعد-بيان-روسيا-حول-صنع-كييف-لـقنبلة-قذرة-1069405456.html

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل خبراء إلى أوكرانيا بعد بيان روسيا حول تحضير كييف لـ"قنبلة قذرة"

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل خبراء إلى أوكرانيا بعد بيان روسيا حول تحضير كييف لـ"قنبلة قذرة"

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وافق على إرسال خبراء إلى أوكرانيا بعد بيان روسيا حول تحضير... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T10:45+0000

2022-10-24T10:45+0000

2022-10-24T11:33+0000

روسيا

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ونشر كوليبا تغريدة جاء فيها: "خلال محادثة هاتفية مع غروسي، دعوت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا لإرسال خبراء على وجه السرعة إلى منشآت سلمية في أوكرانيا. ووافق. ليس لدينا ما نخفيه".وأشار إلى أنه كان يتحدث عن تصريحات روسية، حول تطوير أوكرانيا لـ"قنبلة القذرة".وأجاب بيسكوف ردا على سؤال حول موقف الكرملين بشأن حقيقة أن الغرب لا يؤمن بمثل هذا التهديد من كييف، قائلا: "الحقيقة هي أن عدم ثقتهم بالمعلومات التي نقلها الجانب الروسي لا يعني أن التهديد باستخدام مثل هذه القنبلة القذرة لم يعد موجودًا. التهديد واضح. تم لفت انتباه المحاورين إلى هذه المعلومات. والأمر متروك لهم لتصديقها أو عدم تصديقها".وعبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

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