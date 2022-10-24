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https://sputnikarabic.ae/20221024/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-ترسل-خبراء-إلى-أوكرانيا-بعد-بيان-روسيا-حول-صنع-كييف-لـقنبلة-قذرة-1069405456.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل خبراء إلى أوكرانيا بعد بيان روسيا حول تحضير كييف لـ"قنبلة قذرة"
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل خبراء إلى أوكرانيا بعد بيان روسيا حول تحضير كييف لـ"قنبلة قذرة"
قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وافق على إرسال خبراء إلى أوكرانيا بعد بيان روسيا حول تحضير... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T10:45+0000
2022-10-24T11:33+0000
روسيا
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ونشر كوليبا تغريدة جاء فيها: "خلال محادثة هاتفية مع غروسي، دعوت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا لإرسال خبراء على وجه السرعة إلى منشآت سلمية في أوكرانيا. ووافق. ليس لدينا ما نخفيه".وأشار إلى أنه كان يتحدث عن تصريحات روسية، حول تطوير أوكرانيا لـ"قنبلة القذرة".وأجاب بيسكوف ردا على سؤال حول موقف الكرملين بشأن حقيقة أن الغرب لا يؤمن بمثل هذا التهديد من كييف، قائلا: "الحقيقة هي أن عدم ثقتهم بالمعلومات التي نقلها الجانب الروسي لا يعني أن التهديد باستخدام مثل هذه القنبلة القذرة لم يعد موجودًا. التهديد واضح. تم لفت انتباه المحاورين إلى هذه المعلومات. والأمر متروك لهم لتصديقها أو عدم تصديقها".وعبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل خبراء إلى أوكرانيا بعد بيان روسيا حول تحضير كييف لـ"قنبلة قذرة"

10:45 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 24.10.2022)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصوروفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وافق على إرسال خبراء إلى أوكرانيا بعد بيان روسيا حول تحضير "قنبلة قذرة" من قبل كييف.
ونشر كوليبا تغريدة جاء فيها: "خلال محادثة هاتفية مع غروسي، دعوت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا لإرسال خبراء على وجه السرعة إلى منشآت سلمية في أوكرانيا. ووافق. ليس لدينا ما نخفيه".
وأشار إلى أنه كان يتحدث عن تصريحات روسية، حول تطوير أوكرانيا لـ"قنبلة القذرة".

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين إن تهديد كييف باستخدام "قنبلة قذرة" أمر واضح، وقد نقل شويغو (وزير الدفاع الروسي) هذه المعلومات إلى الغرب، والأمر متروك لهم لتصديقها أو عدم تصديقها.

وأجاب بيسكوف ردا على سؤال حول موقف الكرملين بشأن حقيقة أن الغرب لا يؤمن بمثل هذا التهديد من كييف، قائلا: "الحقيقة هي أن عدم ثقتهم بالمعلومات التي نقلها الجانب الروسي لا يعني أن التهديد باستخدام مثل هذه القنبلة القذرة لم يعد موجودًا. التهديد واضح. تم لفت انتباه المحاورين إلى هذه المعلومات. والأمر متروك لهم لتصديقها أو عدم تصديقها".
وعبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
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