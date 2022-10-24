https://sputnikarabic.ae/20221024/تركيا-تعلن-تحييد-3-مسلحين-في-غارة-جوية-شمالي-العراق-1069405973.html
تركيا تعلن تحييد 3 مسلحين في غارة جوية شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد 3 مسلحين في غارة جوية شمالي العراق
أعلن الجيش التركي تحييد 3 مسلحين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني في منطقة غارا شمالي العراق. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T11:06+0000
2022-10-24T11:06+0000
2022-10-24T11:06+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن المسلحين تم تحييدهم خلال غارة جوية للجيش التركي.وأكد البيان على أن القوات المسلحة التركية سوف تواصل عملياتها لحين القضاء على "آخر إرهابي".وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.وتقدم العراق، في يوليو/ تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221008/تركيا-تعلن-تحييد-73-عنصرا-من-حزب-العمال-الكردستاني-في-سبتمبر-1068768718.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
تركيا تعلن تحييد 3 مسلحين في غارة جوية شمالي العراق
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أعلن الجيش التركي تحييد 3 مسلحين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني في منطقة غارا شمالي العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال البيان إن المسلحين تم تحييدهم خلال غارة جوية للجيش التركي.
وأكد البيان على أن القوات المسلحة التركية سوف تواصل عملياتها لحين القضاء على "آخر إرهابي".
وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني
والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.
وتقدم العراق، في يوليو/ تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.
وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.