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https://sputnikarabic.ae/20221024/للمرة-الرابعة-البرلمان-اللبناني-يفشل-في-انتخاب-رئيس-للبلاد-1069400115.html
للمرة الرابعة... البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد
للمرة الرابعة... البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد
فشل البرلمان اللبناني في جلسته، اليوم الاثنين، في انتخاب رئيس للجمهورية. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T09:22+0000
2022-10-24T09:23+0000
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وتوزعت أصوات النواب في الدورة الأولى لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية على الشكل الآتي: ورقة بيضاء 50 - ميشال معوض 39 - 10 عصام خليفة - 13 لبنان الجديد - ورقة ملغاة 2، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يفشل فيها البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للبلاد، بعد أن كانت الجلسة الثالثة يوم الخميس الماضي، والتي تعذر فيها حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني، ميشال عون، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إذ انتُخب رئيسا في 2016 بعد شغور رئاسي، استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشح، وهو الأمر المتوقع حدوثه هذه المرة مع عدم توافق الكتل السياسية حول اسم مرشح للمنصب.ويضغط المجتمع الدولي من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنب تعميق الأزمة التي تتطلب إصلاحات ضرورية.
https://sputnikarabic.ae/20221023/حزب-الله-يتهم-أمريكا-والسعودية-بالعمل-على-تعقيد-وتعطيل-مسار-انتخاب-الرئيس-اللبناني-1069385442.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

للمرة الرابعة... البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

09:22 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 09:23 GMT 24.10.2022)
© Sputnik . Zahra Al-Amirالبرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
البرلمان اللبناني
© Sputnik . Zahra Al-Amir
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فشل البرلمان اللبناني في جلسته، اليوم الاثنين، في انتخاب رئيس للجمهورية.
وتوزعت أصوات النواب في الدورة الأولى لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية على الشكل الآتي: ورقة بيضاء 50 - ميشال معوض 39 - 10 عصام خليفة - 13 لبنان الجديد - ورقة ملغاة 2، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يفشل فيها البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للبلاد، بعد أن كانت الجلسة الثالثة يوم الخميس الماضي، والتي تعذر فيها حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
"حزب الله" يتهم أمريكا والسعودية بالعمل على تعقيد وتعطيل مسار انتخاب الرئيس اللبناني
أمس, 16:30 GMT
وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني، ميشال عون، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إذ انتُخب رئيسا في 2016 بعد شغور رئاسي، استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشح، وهو الأمر المتوقع حدوثه هذه المرة مع عدم توافق الكتل السياسية حول اسم مرشح للمنصب.
ويضغط المجتمع الدولي من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنب تعميق الأزمة التي تتطلب إصلاحات ضرورية.
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