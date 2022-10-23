https://sputnikarabic.ae/20221023/حزب-الله-يتهم-أمريكا-والسعودية-بالعمل-على-تعقيد-وتعطيل-مسار-انتخاب-الرئيس-اللبناني-1069385442.html

"حزب الله" يتهم أمريكا والسعودية بالعمل على تعقيد وتعطيل مسار انتخاب الرئيس اللبناني

"حزب الله" يتهم أمريكا والسعودية بالعمل على تعقيد وتعطيل مسار انتخاب الرئيس اللبناني

اتهم حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، "السفارتين الأمريكية والسعودية بالتدخل في الشؤون اللبنانية، والعمل على تعقيد وتعطيل مسار انتخاب رئيس الجمهورية". 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T16:30+0000

2022-10-23T16:30+0000

2022-10-23T16:30+0000

أخبار إسرائيل اليوم

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أخبار السعودية اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048984238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_439690a8986e0108347415e74c04e27e.jpg

وقال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، إن "السفارتين وأتباعهما في لبنان يريدون رئيس تحد ومواجهة مع جمهور المقاومة، ويريدون مواجهة داخلية إرضاء للسعودي والأمريكي، وهم بذلك أساؤوا لأنفسهم ووفروا علينا الكثير من التحليل والاستدلال"، حسب موقع "المنار".وأكد أن السفارة السعودية في لبنان تتدخل بانتخابات رئيس الجمهورية كما تدخلت بانتخابات المجلس النيابي، ولكن هذه المرة بشكل مباشر ودون واسطة، موضحا أن ذلك "لم يعد سرا أمام اللبنانيين".وأشار إلى أن "بعض النواب يشتكون من تعرضهم لضغوط من السفارتين السعودية الأمريكية"، قائلا: "كفى بذلك مهزلة وإساءة للسيادة والكرامة اللبنانية".وبشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل، لفت القيادي في حزب الله، إلى أن "لبنان على أعتاب انتصار وطني تاريخي وستراتيجي بتحقيق جميع المطالب اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة".وأشار إلى أن "المفاوضات لم تحرر ولا مترا من حقوقنا البحرية على مدى 11 عاما، ولكن بعد مسيرات المقاومة، تغيرت المعادلة وحقق لبنان جميع مطالبه، وهذا إنجاز للتكامل بين المقاومة والموقف الوطني اللبناني الموحد"، مشددا على أن "كل كيانات العدو الإسرائيلي العسكرية والسياسية والأمنية والشعبية، تشهد على انتصار المقاومة".وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.فقد أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل، لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20221020/حزب-الله-اللبناني-يقول-إن-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-هو-نموذج-عملي-للتنسيق-بين-المقاومة-والدولة-1069271456.html

https://sputnikarabic.ae/20221019/مجلس-الأمن-يرحب-باتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل--1069241584.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان, أخبار حزب الله