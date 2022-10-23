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https://sputnikarabic.ae/20221023/حزب-الله-يتهم-أمريكا-والسعودية-بالعمل-على-تعقيد-وتعطيل-مسار-انتخاب-الرئيس-اللبناني-1069385442.html
"حزب الله" يتهم أمريكا والسعودية بالعمل على تعقيد وتعطيل مسار انتخاب الرئيس اللبناني
"حزب الله" يتهم أمريكا والسعودية بالعمل على تعقيد وتعطيل مسار انتخاب الرئيس اللبناني
اتهم حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، "السفارتين الأمريكية والسعودية بالتدخل في الشؤون اللبنانية، والعمل على تعقيد وتعطيل مسار انتخاب رئيس الجمهورية". 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T16:30+0000
2022-10-23T16:30+0000
أخبار إسرائيل اليوم
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار السعودية اليوم
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أخبار لبنان
أخبار حزب الله
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وقال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، إن "السفارتين وأتباعهما في لبنان يريدون رئيس تحد ومواجهة مع جمهور المقاومة، ويريدون مواجهة داخلية إرضاء للسعودي والأمريكي، وهم بذلك أساؤوا لأنفسهم ووفروا علينا الكثير من التحليل والاستدلال"، حسب موقع "المنار".وأكد أن السفارة السعودية في لبنان تتدخل بانتخابات رئيس الجمهورية كما تدخلت بانتخابات المجلس النيابي، ولكن هذه المرة بشكل مباشر ودون واسطة، موضحا أن ذلك "لم يعد سرا أمام اللبنانيين".وأشار إلى أن "بعض النواب يشتكون من تعرضهم لضغوط من السفارتين السعودية الأمريكية"، قائلا: "كفى بذلك مهزلة وإساءة للسيادة والكرامة اللبنانية".وبشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل، لفت القيادي في حزب الله، إلى أن "لبنان على أعتاب انتصار وطني تاريخي وستراتيجي بتحقيق جميع المطالب اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة".وأشار إلى أن "المفاوضات لم تحرر ولا مترا من حقوقنا البحرية على مدى 11 عاما، ولكن بعد مسيرات المقاومة، تغيرت المعادلة وحقق لبنان جميع مطالبه، وهذا إنجاز للتكامل بين المقاومة والموقف الوطني اللبناني الموحد"، مشددا على أن "كل كيانات العدو الإسرائيلي العسكرية والسياسية والأمنية والشعبية، تشهد على انتصار المقاومة".وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.فقد أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل، لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221020/حزب-الله-اللبناني-يقول-إن-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-هو-نموذج-عملي-للتنسيق-بين-المقاومة-والدولة-1069271456.html
https://sputnikarabic.ae/20221019/مجلس-الأمن-يرحب-باتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل--1069241584.html
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أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

"حزب الله" يتهم أمريكا والسعودية بالعمل على تعقيد وتعطيل مسار انتخاب الرئيس اللبناني

16:30 GMT 23.10.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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اتهم حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، "السفارتين الأمريكية والسعودية بالتدخل في الشؤون اللبنانية، والعمل على تعقيد وتعطيل مسار انتخاب رئيس الجمهورية".
وقال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، إن "السفارتين وأتباعهما في لبنان يريدون رئيس تحد ومواجهة مع جمهور المقاومة، ويريدون مواجهة داخلية إرضاء للسعودي والأمريكي، وهم بذلك أساؤوا لأنفسهم ووفروا علينا الكثير من التحليل والاستدلال"، حسب موقع "المنار".
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
"حزب الله" اللبناني يقول إن ترسيم الحدود مع إسرائيل هو نموذج عملي للتنسيق بين المقاومة والدولة
20 أكتوبر, 11:08 GMT
وأكد أن السفارة السعودية في لبنان تتدخل بانتخابات رئيس الجمهورية كما تدخلت بانتخابات المجلس النيابي، ولكن هذه المرة بشكل مباشر ودون واسطة، موضحا أن ذلك "لم يعد سرا أمام اللبنانيين".
وأشار إلى أن "بعض النواب يشتكون من تعرضهم لضغوط من السفارتين السعودية الأمريكية"، قائلا: "كفى بذلك مهزلة وإساءة للسيادة والكرامة اللبنانية".
وبشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل، لفت القيادي في حزب الله، إلى أن "لبنان على أعتاب انتصار وطني تاريخي وستراتيجي بتحقيق جميع المطالب اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة".
وأشار إلى أن "المفاوضات لم تحرر ولا مترا من حقوقنا البحرية على مدى 11 عاما، ولكن بعد مسيرات المقاومة، تغيرت المعادلة وحقق لبنان جميع مطالبه، وهذا إنجاز للتكامل بين المقاومة والموقف الوطني اللبناني الموحد"، مشددا على أن "كل كيانات العدو الإسرائيلي العسكرية والسياسية والأمنية والشعبية، تشهد على انتصار المقاومة".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
مجلس الأمن يرحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
19 أكتوبر, 15:26 GMT
وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.
فقد أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل، لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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