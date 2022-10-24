https://sputnikarabic.ae/20221024/مديرية-الدفاع-المدني-العراقي-تكافح-للسيطرة-على-حريق-في-سوق-وسط-بغداد-1069423712.html

مديرية الدفاع المدني العراقي تكافح للسيطرة على حريق في سوق وسط بغداد

مديرية الدفاع المدني العراقي تكافح للسيطرة على حريق في سوق وسط بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الاثنين، أنها تكافح للسيطرة على حريق في سوق الشورجة، وسط بغداد. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T15:43+0000

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وبحسب وكالة الأنباء العراقية، اندلع حريق اليوم في عدد من المحال التجارية المتجاوزة في سوق الشورجة.وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان لها إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية (تجاوز) في سوق الشورجة وسط بغداد".وأضافت المديرية في بيانها، أن "سبب الحريق لم يتضح بعد والعمل مستمر للسيطرة عليه وإخماده".

https://sputnikarabic.ae/20220904/العراق-حريق-ضخم-في-أحد-فنادق-أربيل-والدفاع-المدني-يحاول-السيطرة-عليه-فيديو-1067282336.html

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