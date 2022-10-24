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مديرية الدفاع المدني العراقي تكافح للسيطرة على حريق في سوق وسط بغداد
مديرية الدفاع المدني العراقي تكافح للسيطرة على حريق في سوق وسط بغداد
أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الاثنين، أنها تكافح للسيطرة على حريق في سوق الشورجة، وسط بغداد. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T15:43+0000
2022-10-24T15:43+0000
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وبحسب وكالة الأنباء العراقية، اندلع حريق اليوم في عدد من المحال التجارية المتجاوزة في سوق الشورجة.وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان لها إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية (تجاوز) في سوق الشورجة وسط بغداد".وأضافت المديرية في بيانها، أن "سبب الحريق لم يتضح بعد والعمل مستمر للسيطرة عليه وإخماده".
https://sputnikarabic.ae/20220904/العراق-حريق-ضخم-في-أحد-فنادق-أربيل-والدفاع-المدني-يحاول-السيطرة-عليه-فيديو-1067282336.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مديرية الدفاع المدني العراقي تكافح للسيطرة على حريق في سوق وسط بغداد

15:43 GMT 24.10.2022
© AFP 2022 / SABAH ARARحريق في أكبر مستودع اقتراع في العراق
حريق في أكبر مستودع اقتراع في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الاثنين، أنها تكافح للسيطرة على حريق في سوق الشورجة، وسط بغداد.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، اندلع حريق اليوم في عدد من المحال التجارية المتجاوزة في سوق الشورجة.
وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان لها إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية (تجاوز) في سوق الشورجة وسط بغداد".
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وأضافت المديرية في بيانها، أن "سبب الحريق لم يتضح بعد والعمل مستمر للسيطرة عليه وإخماده".
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