https://sputnikarabic.ae/20221024/مستشار-شركة-روس-إنيرغو-آتوم-يتحدث-عن-عواقب-تفجير-القنبلة-القذرة-1069408133.html

مستشار شركة "روس إنيرغو آتوم" يتحدث عن عواقب تفجير "القنبلة القذرة"

مستشار شركة "روس إنيرغو آتوم" يتحدث عن عواقب تفجير "القنبلة القذرة"

أعلن مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، اليوم الاثنين، أن استخدام "القنبلة الذرية القذرة" سيزيد بشكل كبير من مخاطر نشوب حرب نووية... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T11:29+0000

2022-10-24T11:29+0000

2022-10-24T11:29+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104141/02/1041410245_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_df4ef7b649843471eb1ab00edadee7fb.jpg

وقال كارتشا: "أسوأ شيء هو ما أراه حقيقة أن حياة الأشخاص الذين سيتم قتلهم نتيجة لاستخدام هذه" القنبلة القذرة" ليس سوى جزء صغير، علاوة على ذلك، فإن الوحوش الذين يطلبون بإجراء هذا النوع من التجارب البربرية سيكون لهم يد طليقة، وسوف يدخلون في هذا الصراع بالكامل وعلى نطاق واسع وباستخدام مثل هذه القوى يعني ذلك زيادة الخطر من نشوب حرب نووية، وستزداد احتمالات الحرب العالمية الثالثة عدة مرات وتتحول إلى تهديد حقيقي".وأشار المستشار إلى أن استخدام "القنبلة القذرة" سيؤدي إلى تلوث إشعاعي لعشرات الآلاف من الأشخاص وإغلاق النشاط الحيوي للمناطق لمدة تصل إلى 50 عاما.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، تناول في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أمس الأحد، خطر استخدام كييف المحتمل لـ"قنبلة قذرة".وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن الطرفين بحثا "الوضع في أوكرانيا، الذي يتسم بنزعة ثابتة نحو تصعيد متزايد تستحيل السيطرة عليه".وأضافت الوزارة أن شويغو "أبلغ نظيره الفرنسي هواجسه بشأن استفزازات أوكرانيا المحتملة باستخدام "قنبلة قذرة".وفي وقت لاحق، أفادت الدفاع الروسية بأن شويغو بحث الوضع في أوكرانيا هاتفيا مع كل من نظيريه التركي خلوصي أكار والبريطاني بن والاس، حيث أبلغهما "هواجسه بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة".أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن استفزازات أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة" أمر واضح، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نقل هذه المعلومات إلى الغرب، لافتا إلى أن الأمر متروك لهم بتصديقها أوعدم تصديقها.وكانت وكالة "نوفوستي" نقلت اليوم عن مصادر موثوقة في دول مختلفة، بما فيها أوكرانيا، أن هناك مؤشرات على إعداد نظام كييف استفزازا باستخدام ما يسمى بـ"القنبلة القذرة" أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.ويعرف المختصون القنبلة "القذرة" بأنها عبارة عن "جهاز" لنشر الإشعاع وهي تعمل عكس القنبلة النووية التي تطلق طاقة هائلة، بمتفجرات بسيطة "تشتت" المواد المشعة.

https://sputnikarabic.ae/20221024/لافروف-يعتبر-اتهامات-موسكو-لكييف-بالتحضير-لاستخدام-القنبلة-القذرة-ليست-نابعة-من-فراغ-1069405736.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا