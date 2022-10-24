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https://sputnikarabic.ae/20221024/مصرع-8-عمال-وإصابة-اثنين-في-حادث-مروري-شمالي-مصر-1069400241.html
مصرع 8 عمال وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري شمالي مصر
مصرع 8 عمال وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري شمالي مصر
لقي 8 عمال مصرعهم وأصيب اثنان آخران بكسور وجروح جراء تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بطريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي بمحافظة البحيرة في شمال مصر. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T09:24+0000
2022-10-24T09:25+0000
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حادثة مرور
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وذكرت مديرية أمن البحيرة، أنها تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير بين "سيارة نقل وتروسيكل" بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وأفادت المديرية أن أجهزة الأمن انتقلت لموقع الحادث ليتبين من المعاينة مصرع 8 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم.وأشارت إلى أنه تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى غرب النوبارية والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج.وتتكرر حوادث السير في مصر بسبب سوء وضع الكثير من الطرق، وتهور بعض السائقين أو تجاهلهم لقواعد السير، ما دفع الحكومة إلى التوسع في إنشاء الكثير من الطرق والكباري الجديدة، وإصلاح المتهالكة.
https://sputnikarabic.ae/20220910/أكثر-من-30-جريح-في-حادث-مروري-جماعي-في-وسط-المكسيك-1067540357.html
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أخبار مصر الآن, حادثة مرور
أخبار مصر الآن, حادثة مرور

مصرع 8 عمال وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري شمالي مصر

09:24 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 09:25 GMT 24.10.2022)
© http://www.autofirm.ru/مصرع 12 شخصاً في حادث سير في كينيا
مصرع 12 شخصاً في حادث سير في كينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
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لقي 8 عمال مصرعهم وأصيب اثنان آخران بكسور وجروح جراء تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بطريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي بمحافظة البحيرة في شمال مصر.
وذكرت مديرية أمن البحيرة، أنها تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير بين "سيارة نقل وتروسيكل" بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
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وأفادت المديرية أن أجهزة الأمن انتقلت لموقع الحادث ليتبين من المعاينة مصرع 8 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم.
وأشارت إلى أنه تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى غرب النوبارية والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج.
وتتكرر حوادث السير في مصر بسبب سوء وضع الكثير من الطرق، وتهور بعض السائقين أو تجاهلهم لقواعد السير، ما دفع الحكومة إلى التوسع في إنشاء الكثير من الطرق والكباري الجديدة، وإصلاح المتهالكة.
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