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https://sputnikarabic.ae/20221024/مقتل-مسلحين-من-قسد-بغارة-لطائرة-مسيرة-تركية-استهدفت-مقرا-لهم-شرقي-سوريا-1069426405.html
مقتل مسلحين من "قسد" بغارة لطائرة مسيرة تركية استهدفت مقرا لهم شرقي سوريا
مقتل مسلحين من "قسد" بغارة لطائرة مسيرة تركية استهدفت مقرا لهم شرقي سوريا
قتل 5 قياديين من مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، وأصيب آخرون في قصف جوي شنته طائرة مسيرة تركية على مقر للتنظيم في ريف محافظة الحسكة الشمالي، شرقي... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T16:43+0000
2022-10-24T16:43+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، بأن 5 من قياديي تنظيم "قسد" على الأقل، قتلوا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بعضها خطيرة، في غارة لطائرة مسيرة تركية استهدفت مساء اليوم الاثنين 24 أكتوبر/ تشرين الأول، مركزاً لقوات "قسد" في ريف المحافظة.وقالت المصادر أن المقر المستهدف هو "مركز التجنيد الإجباري التابع لما يسمى قوات الدفاع الذاتي ومركز للإنشاءات العسكرية" ويقع خلف مدرسة (إبراهيم هنانو) في حي ميسلون في مدينة القامشلي، في ريف الحسكة الشمالي.وأوضحت المصادر أن سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت إلى موقع الاستهداف، مع ضرب طوق أمني من قبل قوات "قسد" في محيط المكان مع قطع للطرقات.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مقتل مسلحين من "قسد" بغارة لطائرة مسيرة تركية استهدفت مقرا لهم شرقي سوريا

16:43 GMT 24.10.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaمقتل مسلحين من "قسد" بغارة لطائرة مسيرة تركية استهدفت مقرا لهم شرقي سوريا
مقتل مسلحين من قسد بغارة لطائرة مسيرة تركية استهدفت مقرا لهم شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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قتل 5 قياديين من مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، وأصيب آخرون في قصف جوي شنته طائرة مسيرة تركية على مقر للتنظيم في ريف محافظة الحسكة الشمالي، شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، بأن 5 من قياديي تنظيم "قسد" على الأقل، قتلوا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بعضها خطيرة، في غارة لطائرة مسيرة تركية استهدفت مساء اليوم الاثنين 24 أكتوبر/ تشرين الأول، مركزاً لقوات "قسد" في ريف المحافظة.
وقالت المصادر أن المقر المستهدف هو "مركز التجنيد الإجباري التابع لما يسمى قوات الدفاع الذاتي ومركز للإنشاءات العسكرية" ويقع خلف مدرسة (إبراهيم هنانو) في حي ميسلون في مدينة القامشلي، في ريف الحسكة الشمالي.
© Sputnik . Attia Al-Attiaمقتل مسلحين من "قسد" بغارة لطائرة مسيرة تركية استهدفت مقرا لهم شرقي سوريا
مقتل مسلحين من قسد بغارة لطائرة مسيرة تركية استهدفت مقرا لهم شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
مقتل مسلحين من "قسد" بغارة لطائرة مسيرة تركية استهدفت مقرا لهم شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia

وأضافت المصادر أن الموقع المستهدف هو مبنى "التجنيد الإجباري" ويقع خلف مدرسة إبراهيم هنانو في حي ميسلون في القسم الشمالي من مدينة القامشلي بالقرب من مقبرة ( دليل صاروخان) ومركز الإنشاءات العسكرية التابعة لمسلحي "قسد".

وأوضحت المصادر أن سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت إلى موقع الاستهداف، مع ضرب طوق أمني من قبل قوات "قسد" في محيط المكان مع قطع للطرقات.
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