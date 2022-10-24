https://sputnikarabic.ae/20221024/مكتب-الإحصاءات-الصيني-يعلن-تعرقل-الانتعاش-الاقتصادي-للبلاد-بسبب-البيئة-الخارجية-1069395874.html
مكتب الإحصاءات الصيني يعلن تعرقل الانتعاش الاقتصادي للبلاد بسبب "البيئة الخارجية"
مكتب الإحصاءات الصيني يعلن تعرقل الانتعاش الاقتصادي للبلاد بسبب "البيئة الخارجية"
أعلن مكتب الإحصاءات الصيني أن البيئة الخارجية المتوترة تعرقل الانتعاش الاقتصادي للبلاد. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T06:58+0000
2022-10-24T06:58+0000
2022-10-24T06:58+0000
اقتصاد
العالم
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وأضاف بيان المكتب أن الاقتصاد الصيني تمكن في الأرباع الثلاثة الأولى من العام مواجهة العوامل السلبية واستعادة الاستقرار، ولكن بسبب البيئة الخارجية المتوترة، فإن أساس انتعاش الاقتصاد المحلي لا يزال هشا.وجاء في التقرير: "بشكل عام، تغلب الاقتصاد الوطني على الآثار السلبية الناجمة عن العديد من الإضرابات غير المتوقعة، وقد أعادت المؤشرات الرئيسية الاستقرار وبقيت في نطاق معقول، وتراكمت العوامل الإيجابية وتضاعفت".وتجدر الإشارة إلى أن الصين ستواصل في المستقبل تنسيق الإجراءات بفعالية لمكافحة الوباء، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية.ويشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 3% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022. في الربع الأول، نما المؤشر بنسبة 4.8% على أساس سنوي، في الربع الثاني - بنسبة 0.4%، في الربع الثالث - بنسبة 3.9%. وتتوقع السلطات أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين نحو 5.5% في عام 2022.كما شهد الناتج المحلي للصين في عام 2021، نموا بنسبة 8.1% مقارنة بعام 2020، على الرغم من تفشي عدوى فيروس كورونا والمشاكل في سوق العقارات وأزمة الطاقة، وهو أعلى من التوقعات الرسمية البالغة 6%.
https://sputnikarabic.ae/20221024/ارتفاع-التجارة-بين-روسيا-والصين-بنسبة-325-في-الأرباع-الثلاثة-الأولى-من-عام-2022-1069394526.html
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اقتصاد, العالم
مكتب الإحصاءات الصيني يعلن تعرقل الانتعاش الاقتصادي للبلاد بسبب "البيئة الخارجية"
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أعلن مكتب الإحصاءات الصيني أن البيئة الخارجية المتوترة تعرقل الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
وأضاف بيان المكتب أن الاقتصاد الصيني تمكن في الأرباع الثلاثة الأولى من العام مواجهة العوامل السلبية واستعادة الاستقرار، ولكن بسبب البيئة الخارجية المتوترة، فإن أساس انتعاش الاقتصاد المحلي لا يزال هشا.
وجاء في التقرير: "بشكل عام، تغلب الاقتصاد الوطني على الآثار السلبية الناجمة عن العديد من الإضرابات غير المتوقعة، وقد أعادت المؤشرات الرئيسية الاستقرار وبقيت في نطاق معقول، وتراكمت العوامل الإيجابية وتضاعفت".
في الوقت نفسه، أشار معدو التقرير إلى أنه "يجب الإشارة أيضا إلى أن البيئة الخارجية أصبحت أكثر تعقيدا وتوترا، ولا يزال أساس انتعاش الاقتصاد المحلي هشا".
وتجدر الإشارة إلى أن الصين ستواصل في المستقبل تنسيق الإجراءات بفعالية لمكافحة الوباء، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 3% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022. في الربع الأول، نما المؤشر بنسبة 4.8% على أساس سنوي، في الربع الثاني - بنسبة 0.4%، في الربع الثالث - بنسبة 3.9%. وتتوقع السلطات أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين نحو 5.5% في عام 2022.
كما شهد الناتج المحلي للصين في عام 2021، نموا بنسبة 8.1% مقارنة بعام 2020، على الرغم من تفشي عدوى فيروس كورونا والمشاكل في سوق العقارات وأزمة الطاقة، وهو أعلى من التوقعات الرسمية البالغة 6%.