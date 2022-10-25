https://sputnikarabic.ae/20221025/الدفاع-البولندية-تعلن-عن-زيادة-عدد-أفراد-الجيش-1069473055.html
الدفاع البولندية تعلن عن زيادة عدد أفراد الجيش
الدفاع البولندية تعلن عن زيادة عدد أفراد الجيش
أعلن نائب وزير الدفاع البولندي فويتشخ سكوركيفيتش، اليوم الثلاثاء، عن زيادة عدد أفراد الجيش، ليصل العدد إلى 160 ألف شخص. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T16:37+0000
2022-10-25T16:37+0000
2022-10-25T16:37+0000
العالم
بولندا
الجيش البولندي
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وقال سكوركيفيتش: "نحاول أن نزيد العدد، وهذا مدون في وثائقنا الاستراتيجية، عدد أفراد الجيش البولندي يصل إلى 300 ألف جندي. وهذا بالطبع التوقع لعام 2035، لكننا نعمل باستمرار على زيادة "حجم الجيش".وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن "هذا الرقم يمكن أن يضمن أمن بولندا".يشار إلى أنه في بداية عام 2022، كان عدد الجيش البولندي حوالي 111.5 ألف جندي محترف و 32 ألف ممثل لقوات الدفاع الإقليمية.يذكر أن سكوركيفيتش قال في وقت سابق، أن بولندا في عام 2023 ستشتري على نطاق واسع المعدات العسكرية وتزيد من الميزانية العسكرية.ووفقًا له، في عام 2023 ، ستنفق بولندا 3% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي الوطني ، أو 97.5 مليار زلوتي، على الإنفاق العسكري. وأوضح أنه بعد نقل المعدات السوفيتية القديمة إلى أوكرانيا، يحتاج الجيش البولندي بشكل عاجل إلى إعادة تجهيزه.يذكر أن بولندا حصلت في الثمانينيات على نسخة تصديرية من دبابة "تي-72إم" من الاتحاد السوفيتي. كانت مزودة بدرع أقوى مقارنة بالنموذج التسلسلي.
https://sputnikarabic.ae/20220917/بولندا-تشتري-طائرات-حربية-كورية-بـ-3-مليارات-دولار-1067884731.html
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العالم, بولندا, الجيش البولندي
العالم, بولندا, الجيش البولندي
الدفاع البولندية تعلن عن زيادة عدد أفراد الجيش
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أعلن نائب وزير الدفاع البولندي فويتشخ سكوركيفيتش، اليوم الثلاثاء، عن زيادة عدد أفراد الجيش، ليصل العدد إلى 160 ألف شخص.
وقال سكوركيفيتش: "نحاول أن نزيد العدد، وهذا مدون في وثائقنا الاستراتيجية، عدد أفراد الجيش البولندي
يصل إلى 300 ألف جندي. وهذا بالطبع التوقع لعام 2035، لكننا نعمل باستمرار على زيادة "حجم الجيش".
وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن "هذا الرقم يمكن أن يضمن أمن بولندا".
يشار إلى أنه في بداية عام 2022، كان عدد الجيش البولندي حوالي 111.5 ألف جندي محترف و 32 ألف ممثل لقوات الدفاع الإقليمية.
يذكر أن سكوركيفيتش قال في وقت سابق، أن بولندا في عام 2023 ستشتري على نطاق واسع المعدات العسكرية وتزيد من الميزانية العسكرية.
ووفقًا له، في عام 2023 ، ستنفق بولندا 3% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي الوطني ، أو 97.5 مليار زلوتي، على الإنفاق العسكري. وأوضح أنه بعد نقل المعدات السوفيتية القديمة إلى أوكرانيا
، يحتاج الجيش البولندي بشكل عاجل إلى إعادة تجهيزه.
يذكر أن بولندا حصلت في الثمانينيات على نسخة تصديرية من دبابة "تي-72إم" من الاتحاد السوفيتي. كانت مزودة بدرع أقوى مقارنة بالنموذج التسلسلي.