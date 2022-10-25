https://sputnikarabic.ae/20221025/الرئيس-الفلسطيني-يجري-اتصالات-عاجلة-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-نابلس-1069434762.html
الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على نابلس
الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على نابلس
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على نابلس. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T00:29+0000
2022-10-25T00:29+0000
2022-10-25T00:29+0000
أخبار فلسطين اليوم
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نابلس- سبوتنيك. وقال أبو ردينة إن، الرئيس عباس يتابع عن كثب ما يجري في نابلس ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن أرضهم.وقال، إن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة كان بمثابة خارطة طريق وقرارات المجلس المركزي على الطاولة، وعلى إسرائيل التوقف فورا عن جرائمها ونحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية وعليها التدخل فورا لوقف العدوان وإنهاء هذا الاحتلال قبل أن تصبح الأمور أخطر بكثير مما تتصور إسرائيل والإدارة الأمريكية".وأردف أبو ردينة، "نحن أمام دولة فصل عنصري وأن المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية تمارس ازدواجية المعايير، لكن شعبنا لديه عزيمة وقدرة عالية على الصمود."وكان قتل الليلة ثلاثة فلسطينيين وأصيب 19 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وكانت اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلتها تعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس حيث فتح جنود الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتهم صوب أهالي المدينة فضلا عن استهداف عدد من المواقع عبر مسيرات إسرائيلية بدون طيار عقب الاقتحام المستمر .وأفاد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك"، أن مواجهات واشتباكات عنيفة وقعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة للمدينة والبلدة القديمة.
https://sputnikarabic.ae/20221024/مقتل-فلسطينيين-وإصابة-14-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1069433995.html
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أخبار فلسطين اليوم
الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على نابلس
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أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على نابلس.
نابلس- سبوتنيك. وقال أبو ردينة إن، الرئيس عباس يتابع عن كثب ما يجري في نابلس
ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن أرضهم.
وأضاف أبو ردينة، أن ما يجري من عدوان على مدينة نابلس بـجريمة حرب وحمل الحكومة الإسرائيلية تداعيات هذا العدوان.
وقال، إن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة كان بمثابة خارطة طريق وقرارات المجلس المركزي على الطاولة، وعلى إسرائيل التوقف فورا عن جرائمها ونحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية وعليها التدخل فورا لوقف العدوان وإنهاء هذا الاحتلال قبل أن تصبح الأمور أخطر بكثير مما تتصور إسرائيل والإدارة الأمريكية".
وأردف أبو ردينة، "نحن أمام دولة فصل عنصري وأن المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية تمارس ازدواجية المعايير، لكن شعبنا لديه عزيمة وقدرة عالية على الصمود."
وكان قتل الليلة ثلاثة فلسطينيين وأصيب 19 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وكانت اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلتها تعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس حيث فتح جنود الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتهم صوب أهالي المدينة فضلا عن استهداف عدد من المواقع عبر مسيرات إسرائيلية بدون طيار عقب الاقتحام المستمر .
وأفاد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك"، أن مواجهات واشتباكات عنيفة وقعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة للمدينة والبلدة القديمة.