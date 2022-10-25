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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221025/راجمات-الشمس-الحارقة-تؤدي-مهامها-القتالية-في-أوكرانيا-1069455237.html
راجمات "الشمس الحارقة" تؤدي مهامها القتالية في أوكرانيا
راجمات "الشمس الحارقة" تؤدي مهامها القتالية في أوكرانيا
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم نظام قاذف اللهب الثقيل "توس" (الشمس الحارقة) في منطقة إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T12:31+0000
2022-10-25T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
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وقال رئيس أطقم قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية للمنطقة العسكرية: "اليوم كان نظام قاذف اللهب الثقيل (الشمس الحارقة) قيد التشغيل. ووفقا لبيانات الاستخبارات، تم استلام الإحداثيات، وانتقلنا إلى مواقع إطلاق النار باستخدام هذه الإحداثيات".تم تصميم نظام قاذف اللهب الثقيل هذا للدعم الناري للمشاة والدبابات وهزيمة أفراد العدو ومواقع إطلاق النار المفتوحة والمغلقة في أنواع مختلفة من القتال الهجومي والدفاعي، وكذلك لتعطيل المركبات والمركبات المدرعة الخفيفة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خاصة بعد انضمام هذه المناطق إلى روسيا، عقب استفتاء صوت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا، وبعد المصادقة البرلمانية في روسيا وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق الأربع كيانات اتحادية روسية جديدة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الكيانات الفدرالية الروسية، بما في ذلك الحماية كأرض روسية.وأعلن الرئيس بوتين بعد ذلك، عن استعداد بلاده للحوار مع كييف لوضع حد للقتال في أوكرانيا، ولكن موضوع المناطق المنضمة إلى روسيا أصبح لا يخضع لأي حوار، وأن القوات الروسية ستواصل العمل لتحرير ما تبقى من أراضي هذه المناطق التي لا تزال تحت سيطرة قوات كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220320/مقطع-فيديو-يظهر-استخدام-راجمة-توس-1-في-إقليم-دونباس-1060138404.html
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روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

راجمات "الشمس الحارقة" تؤدي مهامها القتالية في أوكرانيا

12:31 GMT 25.10.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ روسية توس -1 إيه
راجمة صواريخ روسية توس -1 إيه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . Anton Denisov
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم نظام قاذف اللهب الثقيل "توس" (الشمس الحارقة) في منطقة إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال رئيس أطقم قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية للمنطقة العسكرية: "اليوم كان نظام قاذف اللهب الثقيل (الشمس الحارقة) قيد التشغيل. ووفقا لبيانات الاستخبارات، تم استلام الإحداثيات، وانتقلنا إلى مواقع إطلاق النار باستخدام هذه الإحداثيات".
تم تصميم نظام قاذف اللهب الثقيل هذا للدعم الناري للمشاة والدبابات وهزيمة أفراد العدو ومواقع إطلاق النار المفتوحة والمغلقة في أنواع مختلفة من القتال الهجومي والدفاعي، وكذلك لتعطيل المركبات والمركبات المدرعة الخفيفة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خاصة بعد انضمام هذه المناطق إلى روسيا، عقب استفتاء صوت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا، وبعد المصادقة البرلمانية في روسيا وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق الأربع كيانات اتحادية روسية جديدة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الكيانات الفدرالية الروسية، بما في ذلك الحماية كأرض روسية.
مناورات الغرب 2021 المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - منظومة توس -1 (سولنتسيبيوك) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مقطع فيديو يظهر استخدام راجمة "توس-1" في إقليم دونباس
20 مارس, 14:49 GMT
وأعلن الرئيس بوتين بعد ذلك، عن استعداد بلاده للحوار مع كييف لوضع حد للقتال في أوكرانيا، ولكن موضوع المناطق المنضمة إلى روسيا أصبح لا يخضع لأي حوار، وأن القوات الروسية ستواصل العمل لتحرير ما تبقى من أراضي هذه المناطق التي لا تزال تحت سيطرة قوات كييف.
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